Во Франции отметили загадочную деталь в деле Дурова

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Основатель Telegram Павел Дуров избегал посещения Франции и Европы с момента выдачи ордера. Об этом информирует телеканал BFMTV.
Предприниматель в основном находился в Объединенных Арабских Эмиратах, странах СНГ и Южной Америки. Поэтому причина его приезда в Ле Бурже остается загадкой, обращает внимание телеканал.
Французские спецслужбы задержали основателя Telegram в парижском аэропорту Ле-Бурже, когда он сходил с борта своего частного самолета.
Ордер на арест был выдан за отказ предпринимателя сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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Французские спецслужбы задержали основателя Telegram в парижском аэропорту Ле-Бурже, когда он сходил с борта своего частного самолета.
Ордер на арест был выдан за отказ предпринимателя сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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Александр Климов