Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым в Давосе

20 января 2026, 22:07

РИА: Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе очень позитивными

Фото: iStock/vchal

Переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в Давосе были «очень позитивными». Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.





Его слова передает корреспондент РИА Новости. На встрече, состоявшейся на полях Всемирного экономического форума, также присутствовал зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Они были очень позитивными», — сказал Уиткофф.