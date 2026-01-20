Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым в Давосе
РИА: Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе очень позитивными
Переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в Давосе были «очень позитивными». Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Его слова передает корреспондент РИА Новости. На встрече, состоявшейся на полях Всемирного экономического форума, также присутствовал зять американского лидера Джаред Кушнер.
«Они были очень позитивными», — сказал Уиткофф.Ранее стала известна причина, по которой президент США Дональд Трамп отказался проводить личные переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе этого мероприятия.