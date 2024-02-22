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Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Одесса является русским городом.
Так он прокомментировал призывы к Одессу вернуться домой зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Он добавил, что украинское государство сделано русскими людьми и состоит из русских.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков счёл возмутительным фактом то, что НАТО запросило со стороны Украины список целей в России.
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«Одесса — русский город. Судя по тому, как формировалась Украина, придём к выводу, что всё создавалось не на основе двух-трех тысячелетий украинской нации, как заявлял Ющенко», — отметил в беседе с NEWS.ru Цеков.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков счёл возмутительным фактом то, что НАТО запросило со стороны Украины список целей в России.
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Мелисса Тимофеева