Сенатор Цеков объяснил незаконность передачи Крыма Украине

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил о необходимости проекта закона о признании недействительным решения о передаче Крыма.
Он подчеркнул, что при принятии решения о включении Крыма в состав Украины было допущено множество нарушений.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что Одесса является русским городом.
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«Россия является правопреемником СССР, она денонсирует договоры, которые заключены СССР. Россия имеет право отменить совершенно незаконное решение 1954 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР Крым был передан в состав Украины. Там была масса нарушений. Таких прав не было у Президиума Верховного Совета СССР», — прокомментировал в беседе с RT Цеков.
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Мелисса Тимофеева