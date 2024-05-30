Сенатор Цеков объяснил слова Трампа о бомбардировке Москвы

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Российский сенатор от Крыма и член международного комитета СФ Сергей Цеков пояснил, что заявления экс-президента США Дональда Трампа от том, что при его правлении в случае вторжения ВС РФ в Украину, он отдал бы приказ о бомбардировке Москвы, являются работой на избирателя.
«Он любит бросаться различными заявлениями, зачастую глубоко не продуманными. Он считает, что работает на своего избирателя, но подобными заявлениями может наоборот его запугать», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Цеков.
Сенатор добавил, что подобные выражения могут вызвать лишь сожаление.
Ранее Дональд Трамп в ходе одного мероприятия по сбору средств заявил, что бомбил бы Москву, если бы российские войска вошли на Украину, и Пекин, если бы китайские войска вошли на Тайвань. Он подчеркнул, что сделал бы это, если бы находился на посту президента.
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