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Сенатор от Крыма Сергей Цеков поделился воспоминаниями о событиях на Украине в 2013 году и отметил, что крымчане «майдан» не поддержали.
«Конечно, крымчане восприняли «майдан» негативно. За исключением небольших украинских националистических организаций в Крыму и представителей «Меджлиса крымско-татарского народа»*, которые считали, что благодаря «майдану» придут к власти в Крыму и будут иметь много привилегий. Но подавляющее число крымчан «майдан» не поддержало», — отметил в беседе с RT Цеков.
При этом, он отметил и пользу «евромайдана»: благодаря событиям в Киеве Крыму удалось воссоединиться с Россией.
«На Украине был не «майдан», а силовой переворот, спонсировавшийся из-за рубежа, надо называть вещи своими именами», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.
Отмечается, что в сегодняшний день, 21 ноября, 10 лет назад на Украине начались массовые протесты, получившие название «Евромайдан».
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* Общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).
Мелисса Тимофеева