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Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что для нормализации отношений с Россией США должны прекратить поддержку Украины.
«США должны продемонстрировать желание выстраивать отношения с РФ и прекратить поддержку Украины. Понятно, что мы не будем врагами до конца времен. Конфликт закончится и надо будет выстраивать отношения, но на основе взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела, взаимных интересов. Эти принципы наша страна много лет провозглашает», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Цеков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что США знают о том, что Украина не сможет одержать победу в вооруженном конфликте с Россией.
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