Президент Чехии выступил за прекращение боевых действий на Украине и старт переговоров

Фото: iStock/Jakub Laichter
Необходимо прекратить боевые действия и перейти к переговорам, с таким заявлением выступил президент Чехии Пётр Павле в интервью для Sky News.
По его словам, необходимо прекратить ведение боевых действий на территории Украины, а также начать переговоры о послевоенном устройстве.
Павел также выразил убеждение в том, что киевским властям не удастся вернуть утраченные территории в обозримом будущем.
Ранее Украина потребовала от Соединённых Штатов Америки разрешение на нанесение ударов по территории РФ. Что ответил Вашингтон — читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном
Немецкий генерал Катер призвал искать сценарии выхода из украинского конфликта
В ЛНР силы РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой
Павел также выразил убеждение в том, что киевским властям не удастся вернуть утраченные территории в обозримом будущем.
«Мы должны быть реалистами», — заявил чешский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее Украина потребовала от Соединённых Штатов Америки разрешение на нанесение ударов по территории РФ. Что ответил Вашингтон — читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном
Немецкий генерал Катер призвал искать сценарии выхода из украинского конфликта
В ЛНР силы РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой
Евгения Парфентьева