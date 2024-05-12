В Госдуме раскрыли условие для переговоров между Россией и Украиной

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Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела о том, что он предложит Украине «гарантии безопасности в двусторонних соглашениях», когда будет присутствовать на саммите НАТО в Вашингтоне.
Слуцкий назвал это условием для переговоров между Россией и Украиной и подчеркнул, что диалог возможен при наличии гарантий безопасности Москвы.
Ранее Петр Павел заявил, что участники саммита НАТО в Вашингтоне не будут принимать решение о членстве Украины в альянсе. Он также объявил о планах предоставить Киеву новые гарантии безопасности на основе двусторонних соглашений.
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«Мы предлагали закрепить их на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре в декабре 2021 года, но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про "политику открытых дверей НАТО". Итог известен», – отметил он.
Ранее Петр Павел заявил, что участники саммита НАТО в Вашингтоне не будут принимать решение о членстве Украины в альянсе. Он также объявил о планах предоставить Киеву новые гарантии безопасности на основе двусторонних соглашений.
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Александр Климов