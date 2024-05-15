В Чехии призвали немедленно остановить боевые действия на Украине

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Президент Чехии Пётр Павел выступил за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
Он отметил важность остановки вооружённого конфликта и перехода к обсуждению будущих договорённостей. Однако найти какой-либо компромисс невозможно без согласия России, Украины и других стран, которые выступят гарантами этого соглашения.
Также Павел назвал наивными высказывания о том, что Киеву в ближайшее время удастся вернуть территории, взятые под контроль российской армией.
Ранее в интервью газете Die Presse Павел также уточнял, что Украине вряд ли удастся в обозримом будущем вернуть утраченные территории.
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Также Павел назвал наивными высказывания о том, что Киеву в ближайшее время удастся вернуть территории, взятые под контроль российской армией.
Ранее в интервью газете Die Presse Павел также уточнял, что Украине вряд ли удастся в обозримом будущем вернуть утраченные территории.
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Анастасия Чинкова