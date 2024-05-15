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В Чехии призвали немедленно остановить боевые действия на Украине

Sky: президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине
15 мая 2024, 16:30
Фото: iStock/Konoplytska

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Пётр Павел выступил за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
Он отметил важность остановки вооружённого конфликта и перехода к обсуждению будущих договорённостей. Однако найти какой-либо компромисс невозможно без согласия России, Украины и других стран, которые выступят гарантами этого соглашения.

Также Павел назвал наивными высказывания о том, что Киеву в ближайшее время удастся вернуть территории, взятые под контроль российской армией.



Ранее в интервью газете Die Presse Павел также уточнял, что Украине вряд ли удастся в обозримом будущем вернуть утраченные территории.

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#переговоры
Замечена странная деталь в поведении Буданова* и Сырского
Меркурис: между Будановым* и Сырским идет борьба за Харьков
15 мая 2024, 16:28

Фото: iStock/Olena_Z

Между главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым* и главкомом ВСУ Александром Сырским идет открытое противостояние в Харькове.
Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его мнению, сегодня между Будановым* и генералом Сырским идет война. Он предположил, что они могли отправиться в Харьков по отдельности, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию каждый по своему плану.

Он добавил, что украинские боевики в спешке отправили подкрепление на сложный участок фронта, пояснив, что речь идет о подразделениях, впопыхах собранных из военных с разных участков фронта.

Меркурис выразил озадаченность, заметив, что выстроить правильную линию обороны или собрать значительные силы, чтобы сдержать русских, в спешке собирая войска из отдельных подразделений, невозможно.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#спецоперация
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Путин: российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение
15 мая 2024, 15:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска по всем направлениям ежедневно улучшают свое положение. Об этом российский лидер сообщил на встрече с командующими войсками военных округов.
Глава российского государства отметил, что работа идет согласно утвержденному плану. По словам президента, все поставленные задачи выполняются.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области. В Минобороны РФ также сообщили об успехах российской армии на Харьковском направлении.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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В Харьковской области значительно увеличилось присутствие ВСУ
Ганчев: в Харьковской области численное присутствие ВСУ значительно возросло
15 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/Irina Piskova

В Харьковской области значительно возросло численное присутствие военных ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева.
«Мы получаем информацию, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Украинские войска начали переброску западных боевых машин на Харьковское направление. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, на Харьковское направление также перебрасывают личный состав Вооружённых сил Украины. В регионе уже замечены боевики как минимум четырёх украинских подразделений.

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Российские войска заняли центр Старомайорского на запорожском фронте
Рогов: российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское
15 мая 2024, 14:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что военные ВС России продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что в данном населенном пункте продолжаются ожесточенные бои. Уточняется, что российские войска выбили боевиков украинской армии из района дома культуры и гонят боевиков ВСУ на север.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области. В Минобороны РФ также сообщили об успехах российской армии на Харьковском направлении.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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США и Украина обсуждают размещение систем ПВО Patriot в Харькове
15 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/Aterrassi

Вашингтон обсуждает с Киевом размещение комплексов ПВО Patriot в Харькове. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Он подчеркнул, что США позволяют Украине самой решить, как вести боевые действия против России.

По словам Блинкена, США будут добиваться того, чтобы Украина победила в конфликте с Россией. Для этого Вашингтон обеспечит Киев «всем необходимым».

В связи с этим, рассматривается вопрос размещения систем ПВО в Харькове, где сейчас ведутся активные боевые действия.

Ранее в этот день сообщалось, что российские войска освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

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#харьков
#сво
#оборона
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«Вооружение не спасёт от краха»: Захарова высказалась о помощи США Украине
Захарова: западное вооружение не спасёт Украину от краха
15 мая 2024, 14:28

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале высказалась о визите американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.
Напомним, что политик находился с рабочим визитом в украинской столице 14 и 15 мая. Как сообщила газета The Washington Post, он прибыл в «критический для Киева момент с требованием держаться как можно дольше».

По словам Захаровой, такое внимание Соединённых Штатов к Украине в настоящее время обусловлено российским наступлением и неудачами ВСУ на фронте. США приближаются к проведению президентских выборов, но властям нечего предоставить избирателям, поскольку неизвестно, на что пошли выделенные миллиарды долларов из госбюджета, а проект Байдена «украинская демократия» вообще обернулся мировым коллапсом.

В связи с этим, 10 мая США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В него, в частности, войдут боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, бронемашины пехоты Bradley и др.

Позднее, 12 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружения позволят ВСУ эффективно удерживать линию фронта на Востоке и держать под угрозой ВС РФ в Крыму.

«Никакие вооружения не спасут от краха преступный режим Зеленского. Вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена», – заключила Захарова.
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#всу
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ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Николаеве
Подполье: ВС РФ ударили по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве
15 мая 2024, 14:20

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные ударили по нескольким объектам ВСУ в Николаеве. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в беседе с РИА Новости.
В результате российских ударов были поражены склад горюче-смазочных материалов, стоянка украинских бронеавтомобилей, а также цех по производству деталей ракет.

Также подолье сообщает, что после обстрела порядка 40 раненых украинских военных увезли в бывший санаторий в Дубках.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал проанализировать работу главкома ВСУ Александра Сырского по организации обороны в Харьковской области на фоне успешного наступления российских войск.

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#вс рф
#всу
#украина
#сво
#удар
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Рогов высказался об освобождении Харькова от «нацистской заразы»
Рогов: говорить об освобождении Харькова преждевременно
15 мая 2024, 13:57

Фото: iStock/SergeyVButorin

Пока рано говорить об освобождении Харькова, заявил в беседе с «Радио 1» председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что Харьков является городом-миллионником, который гораздо больше, чем, например, Мариуполь. К тому же президент Украины Владимир Зеленский сейчас перебрасывает туда больше войск. Всё это говорит о том, что основная битва ещё впереди.

Продвижение на харьковском направлении идёт, оно довольно активное и уже имеет ряд положительных результатов. Но важно понимать, что российских военных не ожидает «лёгкая прогулка», поэтому сейчас ещё рано говорить об освобождении Харькова, подчеркнул Рогов.

Также он прокомментировал активное обсуждение отправки западных войск на Украину. В настоящее время такие дискуссии ведутся всё активнее. В первую очередь речь идёт о выделении кадров Польшей, прибалтийскими республиками, Болгарией и другими странами. Но пока это лишь обсуждения, последствия которых неизвестны.

Кроме того, в среду стало известно, что российские войска полностью освободили населённый пункт Работино в Запорожской области. По словам Рогова, Работино, находящееся в низине, изначально не являлось самоцелью. Важнее высоты, находящиеся рядом с ним. Сейчас ВС РФ ведут активные действия на этом участке, и часть высот уже удалось взять под контроль.

«Прогноз сдерживающего оптимизма, показывающий, что у нас есть все шансы и надежды ускорить освобождение южнорусских земель от нацистской заразы», – заключил Рогов.
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#владимир рогов
#харьков
#вс рф
#сво
#работино
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В Раде призвали к расстрелам на фоне новостей из Волчанска
Гончаренко* призвал к расстрелам на фоне обострения ситуации в Волчанске
15 мая 2024, 13:56

Фото: iStock/sandsun

В Верховной Раде Украины призвали к расстрелам на фоне обострения ситуации в городе Волчанск Харьковской области. Об этом заявил депутат Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ВС РФ уже занимают позиции на улицах Волчанска. Гончаренко* выразил сомнение, что местные власти в текущих условиях смогут построить укрепления.

«Я бы расстреливал за такое. У нас даже никто не наказан. Никто», — написал он.

Ранее сообщалось, что армия России начала окружать Волчанск с одной стороны, в городе не осталось ни одного целого здания.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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