Сенатор Цеков раскрыл планы США по поводу Армении

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал мнение о том, что США намерены подчинить Армению себе и Европе, испортив отношение страны с Россией.
«Мы понимаем их планы. США не хотят, чтобы Армения была процветающей страной, жила бы в мире и дружбе с соседними государствами, строила отношения с Россией. Вместо этого они хотят, чтобы Армения стала зависима от США и Европы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.
Он также напомнил о том, что за всю историю наша страна не раз оказывала помощь и поддержку Армении.
Ранее сообщалось, что Армению пригласили участвовать в саммите НАТО в Вашингтоне в партнерском формате, и Ереван принял приглашение.
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Мелисса Тимофеева