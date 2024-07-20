В Армении неизвестный устроил стрельбу в отделении полиции, есть жертвы

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Чрезвычайный инцидент произошел в субботу в Котайкской области Армении. Неизвестный ворвался в местное отделение полиции и открыл стрельбу, пишет ТАСС.
По данным СМИ, мужчина стрелял из автомата. Предварительно, есть раненые. Предположительно, к преступлению причастен гражданин иностранного государства. Подробности выясняются.
На портале криминальной хроники shamshyan.com сообщается, что в местную больницу был доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Позже в клинику поступил еще один пострадавший с аналогичными повреждениями. Устанавливается связь жертв со стрельбой в полицейском участке.
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