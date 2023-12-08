Сенатор Цеков: Великобритания просто выполняет команды США

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Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Великобритания сегодня полностью потеряла свою самостоятельность, став сателлитом США.
«На сегодняшний день эта страна идёт в фарватере США. Они выполняют команды США. На самом деле НАТО и Англия встали на тропу войны с Россией очень давно, ещё до Великой Отечественной войны и после, и сейчас по этой тропе они стоят в ущерб своему государству. Они стараются ослабить Россию, а ослабляют себя», — отметил в беседе с NEWS.ru Цеков.
Ранее российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД. Причина, по которой дипломат вызван в ведомство, кроется в якобы «вмешательстве России в политический процесс Великобритании».
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