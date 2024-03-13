Сенатор Цеков выразил уверенность в наказании Литвы за конфискацию авто россиян

Фото: istockphoto.com/NejauPhoto
Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал инцидент с задержанием машин российских граждан литовскими властями и отметил, что Россия обязательно ответит на такие возмутительные действия Литвы.
«Мы, безусловно, на это ответим. Не хочется что-то придумывать за наш МИД, но уверен, что Литве будет очень больно. Она всё больше превращается в жалкое государственное образование, которому отведена роль лающей на Россию собаки. Вильнюс считает, что, раз он состоит в НАТО, то не будет наказан? Сильно ошибаетесь, дорогие прибалтийские соседи», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Цеков.
Ранее Сергей Цеков заявлял о необходимости проекта закона о признании недействительным решения о передаче Крыма. Более того, он подчеркивал, что при принятии решения о включении Крыма в состав Украины было допущено множество нарушений.
Читайте также:
Сенатор Цеков объяснил незаконность передачи Крыма Украине
Сенатор Цеков прокомментировал высказывания Макрона о России
Сенатор Цеков назвал Одессу русским городом
Мелисса Тимофеева