Сенатор Цеков заявил о запугивании Зеленским Запада ради денег

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский запугивает Запад Россией ради денег.
«Зеленский пугает Европу и США, чтобы они продолжали давать деньги, чтобы Киев продолжал вести боевые действия. Зеленскому безразличны судьбы украинцев. Ему нужен конфликт и интерес Запада, поэтому он страсти нагоняет. Путин часто говорил о целях нашей страны. Ему нужна сильная Россия. Мы защищаем людей, проживающих на исконно русских территориях», — объяснил в беседе с NEWS.ru Цеков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война в США и Европе ещё не началась, но может разразиться в ближайшее время.
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Мелисса Тимофеева