Сенатор Вэнс назвал американцев брошенными своими властями

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Американский народ ощущает себя брошенными правительством собственной страны. Это особенно наглядно проявляется в неспособности государственной администрации во главе с президентом Джозефом Байденом оказывать эффективную помощь населению, пострадавшему от урагана «Милтон».
С таким заявлением выступил кандидат на пост вице-президента США и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. В интервью телеканалу ABC он подчеркнул, что наблюдается крайне некомпетентная реакция властей на этот кризис, особенно на западе штата Северная Каролина.
По словам политика, огромные ресурсы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) были направлены на оказание поддержки нелегальным иммигрантам в стране. При этом в ходе оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия вскрылась «фундаментальная некомпетентность» и излишняя бюрократизированность этой службы.
Как отметил сенатор Вэнс, FEMA оказалась не в состоянии самостоятельно выполнять свои задачи и была вынуждена запрашивать помощь армии США для борьбы с последствиями урагана.
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По словам политика, огромные ресурсы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) были направлены на оказание поддержки нелегальным иммигрантам в стране. При этом в ходе оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия вскрылась «фундаментальная некомпетентность» и излишняя бюрократизированность этой службы.
Как отметил сенатор Вэнс, FEMA оказалась не в состоянии самостоятельно выполнять свои задачи и была вынуждена запрашивать помощь армии США для борьбы с последствиями урагана.
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Александр Бойцов