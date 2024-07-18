Противник поддержки Украины Вэнс баллотировался на пост вице-президента США

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Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента Соединённых Штатов от Республиканской партии на предстоящих выборах.
«Я польщен и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю предложение быть кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки», — сказал Вэнс в ходе выступления 17 августа на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).Дональд Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Бывший американский лидер назвал заслуги своего назначенца, среди которых диплом Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий, служба в морской пехоте и активизм.
Старший советник Трампа Брайан Хьюз отметил, что кандидат на пост президента государства выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем стать главой США.
Ранее Джо Байден назвал условие для выхода из президентской гонки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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