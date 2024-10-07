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Киеву следует отказаться от новых российских территорий, а также от членства в НАТО. Об этом сообщает издание The American Conservative, ссылаясь на кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джея Ди Вэнса.
Он уточнил, что такие шаги снизят эскалацию конфликта, экономическую нагрузку на Запад и поспособствуют урегулированию кризиса на Украине.
Вэнс добавил, что затраты, которые несут Европа и США, неприемлемы и для тех, и для других, а восстановление украинской республики должно лечь на плечи Германии.
Россия не раз заявляла, что поставки вооружений Украине лишь продлевают конфликт, но не решают его. Подчеркивалось, что оружейные грузы для киевского режима будут законной целью для ВС РФ.
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Вэнс добавил, что затраты, которые несут Европа и США, неприемлемы и для тех, и для других, а восстановление украинской республики должно лечь на плечи Германии.
Россия не раз заявляла, что поставки вооружений Украине лишь продлевают конфликт, но не решают его. Подчеркивалось, что оружейные грузы для киевского режима будут законной целью для ВС РФ.
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Никита Кротов