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В США Украине предложили отказаться от членства в НАТО

TAC: Украине нужно отказаться от новых территорий РФ и членства в НАТО
07 октября 2024, 19:10
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Киеву следует отказаться от новых российских территорий, а также от членства в НАТО. Об этом сообщает издание The American Conservative, ссылаясь на кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джея Ди Вэнса.
Он уточнил, что такие шаги снизят эскалацию конфликта, экономическую нагрузку на Запад и поспособствуют урегулированию кризиса на Украине.

Вэнс добавил, что затраты, которые несут Европа и США, неприемлемы и для тех, и для других, а восстановление украинской республики должно лечь на плечи Германии.



Россия не раз заявляла, что поставки вооружений Украине лишь продлевают конфликт, но не решают его. Подчеркивалось, что оружейные грузы для киевского режима будут законной целью для ВС РФ.

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#сша
#война
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#новости
В МИД РФ заявили о систематическом применении ВСУ химикатов
Дипломат Захарова: ВСУ систематически применяют химикаты против ВС РФ
07 октября 2024, 19:49

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Боевики ВСУ продолжают использовать химоружие против ВС РФ, горадминистрации и мирных граждан, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. В частности, речь идет о серной кислоте, селитре, хлоре, аммиаке, хлорпикрине и других веществах.
«Украинские вооружённые формирования продолжают систематически применять токсичные химикаты (…) против подразделений Вооружённых сил Российской Федерации, мирного населения, а также должностных лиц гражданской администрации», — гласит комментарий Захаровой.
Она отметила попустительство западных союзников киевского режима, которые позволяют это делать и покровительствуют неонацистам. Захарова резюмировала, что у Киева развязаны руки, чтобы совершать преступления с использованием химикатов, и виной тому — безнаказанность.

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Литовкин: изучение обломков российского БПЛА «Охотник» не принесет пользы США

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на всей линии фронта
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#россия
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#всу
#вс рф
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#мид рф
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Литовкин: изучение обломков российского БПЛА «Охотник» не принесет пользы США
07 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/vadimrysev

Изучение обломков российского тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник» не принесет пользы США, так как эти беспилотники применяются не так часто, заявил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru. По его словам, единственное, что смогут сделать американцы — «погреть самолюбие».
Он также отметил, что специалисты смогут лишь узнать из чего состоит корпус российского беспилотника и как работают его датчики.
«Поскольку эти беспилотники у нас в единственном количестве и не так часто применяются на поле боя, особой пользы это им не принесет. Ну так, самолюбие погреет», — пояснил Литовкин.
Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей заявлял, что обломки «Охотника» станут ценной находкой для США. По его словам, сбитый российский дрон напоминает демонстрировавшийся еще в 2019 году экземпляр.

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Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на всей линии фронта
07 октября 2024, 18:35

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Генштаб ВСУ заявил, что обстановка на всей линии боевого столкновения остается напряженной, однако тяжелее всего украинским военным приходится на четырех направлениях.
«Ситуация на фронте остается напряженной. Горячее всего сейчас на лиманском, купянском, покровском (красноармейском) и кураховском направлениях», — говорится в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

Ранее украинский Генштаб уже был вынужден признать сложную обстановку на фронте для украинских войск, подобное заявление прозвучало на фоне информации об освобождении Угледара российскими войсками.

При этом ведомство опубликовало ежедневную сводку, в которой больше нет упоминания Угледара. Последний раз город упоминался 1 октября. Уже в следующей сводке говорилось об атаках российских сил на Богоявленовку.

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#всу
#вс рф
#киев
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В США спрогнозировали дальнейшую судьбу Украины в ходе СВО
Аналитик Дэвис: ВСУ не удержат фронт в его текущих границах
07 октября 2024, 18:27

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Боевики ВСУ проиграют в противостоянии с Россией в любом случае и даже не удержат позиций на линии фронта. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works выразил офицер американских ВС в отставке Дэниел Дэвис.
«Фактический баланс сил на земле решительно и бесповоротно на стороне России. Для Украины пути к победе нет. Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно. Россия продолжит идти по намеченному пути», — прокомментировал собеседник.
Аналитик добавил, что остается лишь гадать, по какому пути пойдет российская сторона: постепенно уничтожит оставшихся украинских боевиков или будет стремительно прорываться по всему фронту.

«Оба варианта возможны. <…> Но независимо от того, какой курс они выберут, они выиграют», — заключил эксперт.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на приграничье в Курской области.

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#мир
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#война
#сво
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Ход конем Белоусова: как ВС РФ лишили Киев возможности бить по Москве и кто «послал» Зеленского
07 октября 2024, 18:10

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Пока Владимир Зеленский выпрашивает разрешение у западных партнеров разрешить наносить удары по территории России дальнобойным оружием, армия России нанесла мощные удары по порту в Одессе и складу боеприпасов в Киеве, где хранились западные дальнобойные боеприпасы и ждали своего часа. Таким образом, Украине больше нечем бить по России. Подробности приводит «Радио 1».

Белоусов изменил тактику ударов ВС РФ


По данным Telegram-канала INSIDER-T, армия России 6 октября уничтожила в Киеве и Одессе арсеналы дальнобойного оружия, которое ВСУ собирались использовать для ударов по Москве. Мощные взрывы прогремели в порту Одессы и пригороде Киева. Уточняется, что западные боеприпасы привезли туда недавно. Там они должны были храниться до получения Владимиром Зеленским разрешения на удары по России.

Однако теперь авторы отмечают, что задача для ВСУ сильно усложнилась ввиду того, что новые поставки вооружений могут произойти не скоро из-за неоднозначной позиции США.

Telegram-канал Condottiero в свою очередь сообщил, что ВС РФ разнесли склады с дальнобойным оружием ВСУ.

«Удары ВС РФ сегодня (6 октября) по портовой инфраструктуре в Одессе и на Дунае были выбраны очень удачно. Все корабли-носители РЛС и пусковых установок ракет, а также корабли, с которых запускаются БЭКи (безэкипажные катера — ред.), были прибиты штормом к причальным стенкам. Во время прошлого удара были уничтожены два крупных катера береговой охраны ВСУ вместе с экипажами», — говорится в сообщении.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» в порту «Южный» Одесской области было уничтожено судно-контейнеровоз с боеприпасами. Уточняется, что удар был нанесен в момент разгрузки.

«Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», — уточнили в оборонном ведомстве России.

По некоторым данным, были уничтожены дальнобойные ракеты, которые должны были запускаться с истребителей F-16 и наносить удары по глубокому тылу РФ. Таким образом, INSIDER-T делает вывод, что команда министра обороны России Андрея Белоусова поменяла подход по нанесению ударов по объектам украинских войск. Теперь наносятся не «удары возмездия», а превентивные.

«Ну что, гады, ударили по Москве? Ход конем Белоусова. Мы ждать не будем, уничтожим их хлопушки до последнего винтика», — пишут пользователи Сети.

США послали Зеленского куда подальше


Напомним, в конце сентября Зеленский посетил США с официальным визитом, где встретился президентом Джо Байденом и другим руководством страны, а также с кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Зеленский представил партнёрам «план победы», который, по его словам, включает в том числе «разрешение на дальнобойность».

Однако США отправили Зеленского с его «планом победы» куда подальше, пишет газета Times со ссылкой на свои источники.

«Американцы пообещали украинскому лидеру только 2,4 млрд долларов и не дали разрешение на атаки дальнобойным оружием по объектам в России. Зеленский также не получил какие-либо гарантии представления помощи в будущем и вступления в НАТО, которые он так хотел», — говорится в статье.

Один британский дипломат назвал новый «план победы» Зеленского списком покупок, а не стратегией. При этом немецкий политик заявил, что конфликт заходит в тупик, и западные страны не могут вечно платить за него, а Киеву стоит стать более реалистичным в своих ожиданиях.

Тем временем El Pais пишет, что из-за затягивания войны Запад все больше давит на киевские власти, стремясь добиться начала переговоров c Россией.

«Минимальная поддержка Зеленского во время его визита в США свидетельствует о смене настроения партнёров в сторону переговоров с Россией», — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что Запад не согласовал с Зеленским «план победы» и поставку «дальнобойного оружия», а Трамп во время предвыборных митингов и вовсе «унижал Зеленского».

Таким образом, западные аналитики отмечают изменение настроений среди союзников Украины, которые всё активнее обсуждают «прагматичный путь завершения войны».

Здравое мнение или удар по Брюсселю


Премьер Словакии Роберт Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю в ответ на запросы некоторых европейских политиков разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием.

«Некоторые участники Европарламента говорят: «Надо разрешить бить (по России) ракетами средней дальности, большой дальности». Может, одной из таких ракет ударить по какому-нибудь фонтану в Брюсселе? Чтобы они поняли, о чем вообще во всем мире говорят», — сказал Роберт Фицо, видео с заявлением опубликовала партия SMER.

Пока непонятно, чем закончится эта история, однако ясно одно, что пока Украина пытается получить заветное разрешение, дальнобойных боеприпасов у нее становится все меньше.

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В Ступине отправили гуманитарную помощь для участников СВО
07 октября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино.

Гуманитарная помощь, собранная в Ступино для участников специальной военной операции, успешно доставлена на передовую, сообщает пресс-служба администрации г. о. Ступино.
Личную ответственность за отправку необходимых вещей взял на себя глава городского округа Ступино и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.
Собранный груз предназначен для бойцов, действующих на Сватовском направлении.

«В нем самое необходимое — коптеры, противодронные ружья, рации, медикаменты, стройматериалы, маскировочные сети, предметы личной гигиены, продукты питания и многое другое», — рассказал Мужальских.
В сборе помощи активно участвовали не только глава муниципалитета, но и волонтеры, депутаты, бизнесмены и неравнодушные жители округа. Бойцы, находящиеся на Сватовском направлении, выразили благодарность жителям за поддержку и передали привет своим родным и близким.

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Стало известно, о чем предпочитают молчать на Западе
Advance: на Западе предпочитают молчать о потере Украиной территорий
07 октября 2024, 17:30

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На Западе предпочитают молчать о том, что Украина потеряла территории, сообщает издание Advance. Обозреватели отмечают, что, когда киевский режим придет в точку, где его сможет «спасти» только лишь глобальная война, окажется, что Украина не важна в геополитическом контексте.
В материале также сказано, что стратегия по истощению РФ — неэффективна и нереальна, на что указывают в том числе и победы российской армии, и стойкость страны в целом.

«Запад вскоре придет к горькому выводу: Украина будет вынуждена потерять территории, только если мир не рухнет в третью мировую войну. Но никто не хочет говорить об этом вслух», — сказано в статье.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Киев напал на Курскую область в ответ на мирное предложение российского лидера Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.

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#украина
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#война
#сво
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Стало известно о мятежах в ВСУ после взятия Угледара
Меркурис: в бригадах ВСУ начали устраивать мятежи после освобождения Угледара
07 октября 2024, 16:38

Фото: istockphoto/zabelin

В бригадах ВСУ начали устраивать мятежи после освобождения Угледара. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, одна из них взбунтовалась недалеко от Николаева.
«Сегодня поступило сообщение, что бойцы еще одной бригады фактически подняли мятеж: они покинули положение и приняли участие в каком-то протесте возле города Николаев», — пояснил он.
Меркурис добавил, что информация о падающем боевом духе среди украинских солдат касается не только взятия Угледара, но и общего положения армии: бойцы жалуются на отсутствие подготовки и какого-либо оборудования.
«Мы получаем все новые новости о масштабах катастрофы в Угледаре, и оказывается, что многие украинские войска, отправленные туда для пополнения 72-й бригады, защищавшей Угледар, просто отказались ехать», — заключил эксперт.
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#новости
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#солдат
#угледар
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В ЕС хотят обойти запрет Венгрии на помощь Киеву
Bloomberg: в ЕС хотят обойти запрет Венгрии на помощь Украине
07 октября 2024, 16:11

Фото: istockphoto/rarrarorro

Страны ЕС хотят найти способ для обхода венгерского запрета на помощь киевскому режиму, пишет Bloomberg. В частности, рассматриваются добровольные взносы Европейскому фонду мира от стран-участниц.
«Чиновники Европейского союза рассматривают способы обойти вето Венгрии на финансирование Украины», — говорится в материале.
Ранее главный дипломат Европы Жозеп Боррель заявлял, что украинский конфликт прекратился бы через 15 дней, если бы не помощь Киеву со стороны Запада. Боррель отметил, что окончание кризиса необходимо всем, однако ЕС продолжает оказывать финансовую помощь республике.

К слову, президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что Вашингтон продолжит помогать украинской стороне.

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