Самолет кандидата в вице-президенты США вернулся в аэропорт из-за ЧС

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Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса вернулся в аэропорт Милуоки, штат Висконсин, из-за неисправности дверного уплотнителя. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на пресс-секретаря Вэнса.
По словам представителя Вэнса Тейлора Ван Кирка, пилот сообщил о неисправности дверного уплотнителя. После объявления чрезвычайной ситуации самолет Trump Force Two вернулся в Милуоки. После того, как неисправность была устранена, самолет продолжил свой запланированный маршрут в Цинциннати.
По данным издания, Вэнс находился на борту 22-летнего Boeing 737-800.
Ранее пилотов самолета, принадлежащего российской авиакомпании, пытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел в среду, 14 августа, на борту самолета Boeing 737-800, летевшего из Москвы в Самару.
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По данным издания, Вэнс находился на борту 22-летнего Boeing 737-800.
Ранее пилотов самолета, принадлежащего российской авиакомпании, пытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел в среду, 14 августа, на борту самолета Boeing 737-800, летевшего из Москвы в Самару.
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Александр Климов