Фонд «Защитники Отечества» вручил первым трём ветеранам СВО машины с ручным управлением

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»
Трём ветеранам спецоперации с тяжёлой инвалидностью из Подмосковья вручили первые автомобили LADA Granta с ручным управлением.
В церемонии приняли участие статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и председатель ДОСААФ России, Герой России, генерал армии Александр Дворников.
Машины вручили ветеранам, потерявшим обе ноги или передвигающимся только на колясках. Закупка транспорта стала возможной после того, как инициативу фонда поддержал президент Владимир Путин, а Госдума оперативно приняла поправки в федеральное законодательство.
Фонд заключил соглашение с ДОСААФ, в рамках которого ветераны проходят обучение и получают водительские удостоверения и сертификаты. Они дают право на вождение автомобилей с ручным управлением.
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Машины вручили ветеранам, потерявшим обе ноги или передвигающимся только на колясках. Закупка транспорта стала возможной после того, как инициативу фонда поддержал президент Владимир Путин, а Госдума оперативно приняла поправки в федеральное законодательство.
«Задача фонда «Защитники Отечества» – помочь нашим героям как можно скорее вернуться к полноценной мирной жизни. В апреле мы вышли с инициативой обеспечить участников СВО с тяжёлой инвалидностью специализированными автомобилями с ручным управлением. Для них это средство реабилитации и социализации станет большим подспорьем, позволит учиться, работать, помогать семье, решать бытовые вопросы. Первые машины доставлены нашим героям», – отметила Цивилёва.По её словам, в дальнейших планах – обеспечить за счёт средств фонда специальными машинами 500 ветеранов СВО, в том числе 200 – до конца года.
Фонд заключил соглашение с ДОСААФ, в рамках которого ветераны проходят обучение и получают водительские удостоверения и сертификаты. Они дают право на вождение автомобилей с ручным управлением.
«Социальная защита военнослужащих, участников СВО и их семей – одна из важных задач, решаемых ДОСААФ России. Работа по социальной защите проводится во всех региональных отделениях ДОСААФ России, и мы будем рады оказать помощь и поддержку всем, кто к нам обратится», – заверил Дворников.Фонд изучил возможности отечественных производителей, изготавливающих спецтранспорт с ручным управлением. Сейчас сертифицирована лишь одна марка автомобиля – LADA Granta АТ с ручным управлением. Уже заключён договор с официальным дистрибьютором на поставку 200 таких машин.
«АВТОВАЗ» считает особой честью, что наши автомобили передаются героям СВО. LADA Granta – это удобный и безопасный автомобиль, который мы в условиях серийного производства оснастили дополнительными устройствами ручного управления. Уверен, что наши ветераны по достоинству оценят эту машину и она станет им надёжным другом и помощником», – сказал вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АВТОВАЗ» Сергей Громак.Автомобили вручили трём ветеранам СВО – Виктору Шерстнёву из Ногинска, награждённому медалью Суворова; Павлу Задириеву из Одинцова, награжденному медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также Вячеславу Скворцову из Подольска, награждённому медалью Жукова.
«Наконец я дождался этого момента! Благодарю фонд «Защитники Отечества» и своего социального координатора! Помощь была максимальной по всем вопросам. Пользоваться машиной буду очень активно – возить ребёнка в школу, ездить на дачу, реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Уже сегодня мы всей семьёй поедем в Новгородскую область», – поделился Шерстнёв.В дальнейшем для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, планируется закупать автомобили, оборудованные специальным багажником для их перевозки.
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Лора Луганская