Песков сделал заявление об участниках СВО

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По Конституции участник спецоперации на Украине может стать президентом России. Об этом на брифинге журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По нашей Конституции может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — прокомментировал представитель Кремля.Речь шла про кадровые назначения по программе «Время Героев», Песков ответил на вопрос об ожидании новых назначений.
«Это процесс, который растянут по времени. Назначения носят рациональный характер», — резюмировал пресс-секретарь.Ранее в Кремле высказались о «черных списках» артистов, выступивших против СВО.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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