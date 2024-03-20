Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО выбрала новое направление для противостояния с Россией. Об этом Захарова сообщила на брифинге.
По словам официального представителя МИД РФ, ключевая задача для Североатлантического альянса заключается в открытии в Закавказье второго фронта против России, а также в том, чтобы «в целом подпалить заново регион». Захарова отметила, что НАТО не устраивала российская политика, которая направлена на умиротворение Закавказья.
Ранее сообщалось, что парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, вчера, 19 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг был с визитом в Ереване и призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение.
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Екатерина Коршунова