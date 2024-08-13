Сербы нас предали? Вице-премьер прокомментировал поставки оружия Украине

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Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг сообщения о поставках сербского оружия на Украину, назвав их ложными и направленными на ухудшение отношений между официальным Белградом и Москвой. Вулин также заявил, что некоторые неправительственные организации (НПО) в Сербии работают над тем, чтобы испортить отношения Сербии с Россией.
Ранее газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Украина могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро с начала специальной военной операции.
Он добавил, что многие НПО в Сербии организуют собрания и активно распространяют информацию о поставках оружия, чтобы оказать давление на российское общественное мнение и, в свою очередь, на политику России.
Вулин, который ранее занимал посты министра обороны, главы МВД и директора Агентства безопасности и информации Сербии, отметил, что целью этих действий является лишение России единственного союзника на западе от границ бывшего СССР и ослабление Сербии как «большого союзника на международной арене».
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«Это попытка столкнуть Россию и Сербию», — заявил Вулин в интервью РИА Новости.
Он добавил, что многие НПО в Сербии организуют собрания и активно распространяют информацию о поставках оружия, чтобы оказать давление на российское общественное мнение и, в свою очередь, на политику России.
Вулин, который ранее занимал посты министра обороны, главы МВД и директора Агентства безопасности и информации Сербии, отметил, что целью этих действий является лишение России единственного союзника на западе от границ бывшего СССР и ослабление Сербии как «большого союзника на международной арене».
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Елена Перлова