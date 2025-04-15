Сербии угрожают отказом в членстве в ЕС, если Вучич приедет на парад Победы в Москве

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Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что его посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может стать препятствием для вступления Сербии в Евросоюз. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что стране откажут во вступлении в ЕС в случае, если Вучич всё же подтвердит своё намерение посетить парад в российской столице 9 мая.
На угрозу незамедлительно отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала произошедшее «возрождением евронацизма».
В своём Telegram-канале она напомнила, что 80 лет назад фашисты такими же способами заставляли отказываться от Родины, веры и этноса тех, кого считали «людьми второго сорта».
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На угрозу незамедлительно отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала произошедшее «возрождением евронацизма».
В своём Telegram-канале она напомнила, что 80 лет назад фашисты такими же способами заставляли отказываться от Родины, веры и этноса тех, кого считали «людьми второго сорта».
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Анастасия Чинкова