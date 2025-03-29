В Евросоюзе раскритиковали вице-премьера Сербии за «флирт с Москвой»

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Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос обрушилась с критикой в адрес вице-премьера Сербии Александра Вулина после его интервью РИА Новости. Об этом сообщает местный телеканал N1.
Кос отметила, что такой «флирт с Москвой» не поможет Сербии стать полноправным членом Евросоюза. Она выразила надежду, что Вулин не войдёт в новое правительство, поскольку человек с антиевропейскими взглядами и действиями не может вести страну в ЕС.
Напомним, что 20 марта Вулин дал интервью российскому агентству. Политик подчеркнул, что Сербия никогда не станет членом Евросоюза, и заявил, что желает видеть страну полноправным членом БРИКС. Также вице-премьер поблагодарил российские спецслужбы за оказание помощи в борьбе с массовыми протестами.
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Напомним, что 20 марта Вулин дал интервью российскому агентству. Политик подчеркнул, что Сербия никогда не станет членом Евросоюза, и заявил, что желает видеть страну полноправным членом БРИКС. Также вице-премьер поблагодарил российские спецслужбы за оказание помощи в борьбе с массовыми протестами.
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Анастасия Чинкова