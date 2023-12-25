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Вучич созвал срочное заседание Совбеза

Pink TV: Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Сербии
25 декабря 2023, 01:33

Президент Сербии Александр Вучич созвал внезапное заседание Совета национальной безопасности страны, сообщает местный телеканал Pink TV.
По информации ТАСС, на площадь перед зданием администрации Белграда прибыли несколько десятков полицейских машин, перевозящих внутри сотрудников правоохранительных органов, одетых в шлемы и снабженных щитами.

Ранее протестующие предприняли попытку штурма здания администрации Белграда, метая в полицейских камни и бутылки. Ответом стало применение полицией слезоточивого газа. Протесты начались после парламентских выборов, где, по официальным данным, коалиция, возглавляемая Вучичем, одержала победу. Полицейские уже разогнали участников протеста.


В своем заявлении Вучич назвал попытку штурма здания муниципалитета в Белграде сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Сербский лидер отметил, что попытка штурма была спровоцирована внешними факторами и подчеркнул: «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны».

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Полиция разогнала протестующих в центре Белграда
25 декабря 2023, 00:52

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Полиция разогнала группу протестующих в центре Белграда, вынудив представителей оппозиции покинуть площадь перед зданием городской администрации.
Как сообщает корреспондент ТАСС на месте событий, на площади начали проводить следственные процедуры, и на место происшествия прибыл министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич.

Перед этим протестующие пытались взять штурмом здание администрации, что привело к использованию полицией слезоточивого газа.

Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации охарактеризовал протесты прозападной оппозиции как попытку атаки на суверенитет страны, считая этот шаг выгодным для других государств. Он подчеркнул решимость сохранить независимость, самостоятельность и суверенитет Сербии.

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Нобелевский лауреат Шиллер: Конфискация активов России сравнима с катаклизмом
25 декабря 2023, 00:50

Фото: iStock/Derek Brumby

Нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил что конфискацию замороженных активов России можно сравнить с катаклизмом. Об этом пишет La Repubblica.
Шиллер подчеркнул, что не уверен в правильности такого шага, как конфискация российских активов, потому что это может оказать негативное влияние на репутации Запада.

Кроме того, подобный шаг ускорит дедолларизацию в мире, так как граждане многих стран начинают задумываться о том, насколько безопасно хранить сбережения в долларах.

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#сша
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Визитку Путина продали за два миллиона рублей
Визитку Путина продали на аукционе в Петербурге за 2 миллиона рублей
25 декабря 2023, 00:33

Фото: сайт Кремля

На аукционе была выставлена визитная карточка, принадлежавшая президенту России Владимиру Путину. Петербургский аукционный дом на своем сайте подтвердил продажу этого предмета.
Карточка, на которой указаны несколько телефонных номеров, написанных рукой Путина в период его работы советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета в 1990-1991 годах, была выкуплено за два миллиона рублей. Начальная цена лота составляла тысячу рублей.

В декабре 2020 года похожий лот был выставлен на продажу в интернете — фотография с автографом, где Путин запечатлен вместе с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Цена каждого лота составляла полмиллиона рублей.

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#путин
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Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии
Вучич назвал попытку штурма администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии
24 декабря 2023, 23:52

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александар Вучич рассматривает попытку штурма здания городской администрации Белграда как нападение на суверенитет страны со стороны сторонников прозападной оппозиции. Это заявление прозвучало в его экстренном обращении к нации, передает ТАСС.
Вучич также отметил, что попытка штурма была спровоцирована внешними факторами. Он подчеркнул, что страна сохранит свою независимость и суверенитет.

Ранее было сообщено о попытке протестующих захватить здание администрации в Белграде, в ответ на это полиция применила слезоточивый газ. Участники акции бросали камни и бутылки в правоохранителей.

Предварительно Вучич призвал граждан сохранять спокойствие во время митинга оппозиции в Белграде, утверждая, что ситуация находится под контролем и не ведет к революции. Он также подчеркнул, что сербские спецслужбы имели информацию о планируемых акциях протеста заранее.

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Около самолета Байдена заметили НЛО
NYP: НЛО заметили около самолета Байдена во время его визита в Лос-Анджелес
24 декабря 2023, 23:17

Фото: iStock/ursatii

В небе над аэропортом Лос-Анджелеса был зафиксирован неопознанный летающий объект (НЛО) во время посадки самолета с президентом США Джо Байденом. Эту информацию опубликовала газета New York Post.
Братья Джошуа и Питер Солорзано случайно запечатлели светящийся шарообразный предмет на видеокамеру во время съемок дозаправки в воздухе истребителей F-35.

«Ты видел то, что я вижу? Что-то пролетело рядом с нами...» — прокомментировал событие Джошуа. Его брат предположил, что это мог быть воздушный шар.
По информации NYP, объект был зафиксирован дважды на видео.

Исследователь НЛО Мик Уэст отметил, что объект мог представлять собой воздушный шар. Он указал на форму и траекторию его движения в качестве основания для такого предположения.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Джо Байден проявляет серьезный интерес к теме неопознанных летающих объектов и активно работает над сбором данных и их изучением.

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Вучич: В Сербии нет революции, ситуация держится под контролем
24 декабря 2023, 23:02

Фото: iStock/Derek Brumby

Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам страны, призвав их сохранять спокойствий на фоне митинга оппозиции в Белграде. Об этом пишет ТАСС.
По словам главы государства, сербские правоохранители контролируют ситуацию, и речи о революции в стране не идёт. Вучич также оценил число участников протеста в 2,5 тыс. человек. Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов стараются действовать аккуратно и не причинять вреда невиновным.

Президент добавил, что спецслужбам было заранее известно о планирующихся акциях протеста.

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В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым
Глава комитета ГД Харитонов назвал расширение границ США в Арктике недопустимым
24 декабря 2023, 20:56

Фото: iStock/kappaphoto

Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов заявил, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо и может привести к усилению напряженности. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению главы комитета, в первую очередь важно доказать «геологическую принадлежность данных территорий так, как в свое время это сделала наша страна». Харитонов подчеркнул, что в то время было собрано достаточное число доказательств принадлежности, к тому же российскую заявку на шельф рассматривала подкомиссия Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь расширенного континентального шельфа составляет около миллиона квадратных километров. Со стороны США были объявлены границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.

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Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа
24 декабря 2023, 20:17

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа, так как это единственный способ уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников. Обращение Нетаньяху опубликовано в социальных сетях.
По словам израильского премьер-министра, данная операция займет время, однако Израиль готов бороться до конца. Нетаньяху отметил, что Израиль хочет добиться победы, ценой этой ​победы является жизнь военнослужащих.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России в связи с заявлением РАФС
24 декабря 2023, 20:03

Фото: iStock/Rainer Puster

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах России в Тегеране в связи с итоговым заявлением участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая прошла в среду в Марракеше.
Отмечается, что временному поверенному вручили ноту протеста, так как в заявлении форума затрагивался вопрос принадлежности 3 островов в Персидском заливе, являющихся предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Российские министры заявили о поддержке всех мирных усилий по достижению мирных решений об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса.

В ведомстве подчеркнули, что поверенному РФ напомнили о «необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности».

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