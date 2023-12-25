Вучич созвал срочное заседание Совбеза

Президент Сербии Александр Вучич созвал внезапное заседание Совета национальной безопасности страны, сообщает местный телеканал Pink TV.
По информации ТАСС, на площадь перед зданием администрации Белграда прибыли несколько десятков полицейских машин, перевозящих внутри сотрудников правоохранительных органов, одетых в шлемы и снабженных щитами.
Ранее протестующие предприняли попытку штурма здания администрации Белграда, метая в полицейских камни и бутылки. Ответом стало применение полицией слезоточивого газа. Протесты начались после парламентских выборов, где, по официальным данным, коалиция, возглавляемая Вучичем, одержала победу. Полицейские уже разогнали участников протеста.
В своем заявлении Вучич назвал попытку штурма здания муниципалитета в Белграде сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Сербский лидер отметил, что попытка штурма была спровоцирована внешними факторами и подчеркнул: «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны».
Читайте также:
Полиция разогнала протестующих в центре Белграда
Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии
Вучич: В Сербии нет революции, ситуация держится под контролем
Ранее протестующие предприняли попытку штурма здания администрации Белграда, метая в полицейских камни и бутылки. Ответом стало применение полицией слезоточивого газа. Протесты начались после парламентских выборов, где, по официальным данным, коалиция, возглавляемая Вучичем, одержала победу. Полицейские уже разогнали участников протеста.
Читайте также:
Полиция разогнала протестующих в центре Белграда
Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии
Вучич: В Сербии нет революции, ситуация держится под контролем
Артем Кузьмин