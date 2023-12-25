Вучич проведет встречу с послом России в понедельник

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 25 декабря, проведёт в Белграде встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию сербского лидера.
«Президент Республики Сербия Александр Вучич встретится с послом РФ Александром Боцан-Харченко в понедельник, 25 декабря, в 9.00 (11.00 мск) в здании Генерального секретариата», — цитирует агентство заявление администрации Вучича.
Кроме того, встречу с Боцан-Харченко в понедельник также назначил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
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