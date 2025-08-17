Сербия покажет «всю свою решимость» в борьбе с беспорядками
Вучич: власти Сербии скоро решительно ответят на беспорядки в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время власти предпримут решительные шаги в борьбе с массовыми беспорядками в стране. Обращение к нации транслировал YouTube-канал его администрации.
Сербский лидер предупредил, что в этот раз ответ государства покажется совершенно иным по сравнению с тем, что общественность видела ранее. По его словам, скоро правительство примет неожиданные решения, за которыми последуют решительные действия.
«В течение этих трех-четырех дней вам может показаться, что государство как будто отступило и скрылось, что нас как будто нет, что мы поражены», — подчеркнул Вучич.Он также добавил, что власти используют все имеющиеся ресурсы для восстановления порядка в стране. И в этом противостоянии, по его словам, государство продемонстрирует «всю свою решимость».