В Сербии протестующая молодёжь забрасывает кордоны пиротехникой
Полиция Сербии применила слезоточивый газ против студентов и старшеклассников, забрасывавших кордоны пиротехникой в Валево и Белграде в ходе антиправительственных протестов.
По данным издания Blic, акции в Валево организованы студенческими группами, требующими расследования гибели 16 человек при обрушении крыши железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Столкновения стали продолжением эскалации насилия, начавшейся 13 августа, когда сторонники президента Александра Вучича атаковали демонстрантов петардами и камнями.
За два дня до событий МВД Сербии сообщило о 42 травмированных сотрудниках полиции 1. В ответ силовики перешли к жёстким мерам: в Белграде и Нови-Саде зафиксированы случаи избиения демонстрантов дубинками, а в Валево кордоны блокировали попытки протестующих приблизиться к зданию местной администрации. Президент Вучич назвал протесты отчаянием оппозиции и заявил, что государство сильнее любых протестов.
МИД России ранее предупредил о переходе протестов к насильственному сценарию, связав эскалацию с вмешательством западных стран. Совет Европы призвал власти Сербии соблюдать право на мирные собрания.
