Вучич раскрыл, будет ли участвовать в следующих выборах президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, он также не планирует инициировать изменения в Конституцию ради продления своих полномочий. При этом Вучич не исключил возможности проведения досрочных парламентских выборов.
Напомним, что Александр Вучич занимает пост президента Сербии с 2017 года. Следующие президентские выборы в республике запланированы на апрель 2027 года.
На фоне политической нестабильности в стране премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку, что может усилить напряжённость в правительственных кругах.
