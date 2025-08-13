Вучич раскрыл, будет ли участвовать в следующих выборах президента Сербии

13 августа 2025, 20:21

Вучич не будет баллотироваться на пост президента Сербии на следующих выборах

Александр Вучич (фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.