Вучич раскрыл, будет ли участвовать в следующих выборах президента Сербии

Вучич не будет баллотироваться на пост президента Сербии на следующих выборах
Александр Вучич (фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.



По словам главы государства, он также не планирует инициировать изменения в Конституцию ради продления своих полномочий. При этом Вучич не исключил возможности проведения досрочных парламентских выборов.

Напомним, что Александр Вучич занимает пост президента Сербии с 2017 года. Следующие президентские выборы в республике запланированы на апрель 2027 года.

На фоне политической нестабильности в стране премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку, что может усилить напряжённость в правительственных кругах.

Анастасия Чинкова

