В Белграде на акцию протеста вышли более 30 тысяч человек

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Число протестующих в Белграде достигло 31 тысячи человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные МВД республики.
Согласно информации ведомства, серьезных инцидентов и грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее премьер-министр республики Милош Вучевич сообщил, что протестующие в Сербии намерены в субботу, 15 марта, реализовать полномасштабную блокаду Белграда и предпринять попытки силового захвата государственных учреждений.
Напомним, массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в республике начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. В тот день погибли 15 человек.
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Ранее премьер-министр республики Милош Вучевич сообщил, что протестующие в Сербии намерены в субботу, 15 марта, реализовать полномасштабную блокаду Белграда и предпринять попытки силового захвата государственных учреждений.
Напомним, массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в республике начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. В тот день погибли 15 человек.
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Екатерина Коршунова