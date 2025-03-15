В Белграде на акцию протеста вышли более 30 тысяч человек

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Он вернет на Землю астронавтов США, застрявших на станции на девять месяцев. Об этом сообщили в NASA, транслировавшем запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.