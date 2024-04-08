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Вучич раскрыл смысл своего недавнего предупреждения

«Ъ»: Президент Сербии Вучич предупредил о тяжёлых вызовах перед республикой
08 апреля 2024, 02:40
Фото: istock / rarrarorro

Фото: istock / rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич объяснил свое высказывание, что его государство «стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами». Он сделал это в ходе чрезвычайного заседания правительства, передает «Коммерсантъ».
Как утруждает Вучич, речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице в 1995 году, а также о вероятности приема Косово в Совет Европы. Глава государства отметил, что эти события грозят ликвидацией Республике Сербской, а от Сербии потребуют выплачивать военные репарации.

В конце марта Вучич объявил, что в скором времени Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Сербский лидер заявил, что за последнее 2 дня он получил новости, о которых ему трудно говорить.



Ранее сообщалось, что Сербия закупает вооружение для укрепления своей армии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Медведев обвинил западных лидеров в соучастии в теракте в «Крокусе»
Медведев назвал украинских бандеровцев реальными заказчиками теракта в «Крокусе»
08 апреля 2024, 01:23

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров западных государств в соучастии в теракте в «Крокус сити холле». Об этом политик написал в соцальной сети X.
«Настоящие наниматели — бандеровские ублюдки, ваши выкормыши.», — заявил Медведев.
Он назвал президента США Джо Байдена, главу Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера ФРГ Олафа Шольца соучастниками преуступелния.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 145 человека, количество пострадавших выросло до 550.

Ранее Медведев призвал ликвидировать власти Украины как Бандеру. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#крокус сити холл
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Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля
Al Masirah: хуситы проводят операции против судов США, Великобритании и Израиля
07 апреля 2024, 21:42

Фото: iStock/Dikuch

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) проводит операции против судов США, Великобритании и Израиля, сообщил представитель движения Яхья Сария, передает Al Masirah.
По его словам, за последние три дня хуситы атаковали британское судно Hope Island в Красном море и совершили операции против двух израильских судов — MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море.

Кроме того, были проведены атаки на несколько американских военных фрегатов в Красном море, добавил Сария.

Согласно сообщению телеканала, Вооруженные силы Йемена отметили, что операция была осуществлена с применением баллистических и крылатых ракет, и ее цели были успешно достигнуты.

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В Финляндии прошла акция с требованием открыть границу с Россией
07 апреля 2024, 20:23

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В финских городах Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте прошли небольшие демонстрации протеста. Участники акций требовали открыть финско-российскую границу.
Демонстрации под лозунгом Back to normal «Назад к нормальности» (провело Александровское общество и она была согласована с полицией, сообщил общественный вещатель Yle. Всего, по информации организаторов, в акции приняли участие 100-110 человек в Хельсинки, около 30 — в Тампере и 70-80 человек — в Лаппеенранте.

Демонстрации прошли спокойно и камерно, никаких эксцессов отмечено не было. Акция стала реакцией на принятое в четверг правительством Финляндии решение, согласно которому закрытие границ будет продлено до последующего уведомления. Срок действия предыдущей аналогичной меры был обозначен до 14 апреля.

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#финляндия
#граница
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ISNA: Иран выпускает девять типов ракет, способных всех достичь целей в Израиле
07 апреля 2024, 19:52

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Военная промышленность Ирана производит девять различных типов ракет, которые способны поразить любые цели на территории Израиля. Об этом написали обозреватели иранского информационного агентства ISNA после недавнего израильского удара по генеральному консульству Ирана в Дамаске.
На инфографике, представленной агентством, изображены девять типов баллистических ракет, обладающих достаточной дальностью для нанесения с их помощью удара по еврейскому государству. Это «Саджил», «Хейбар» (четвертое поколение ракет «Хорремшехр»), «Эмад», «Шахаб-3», «Гадр», «Паве», «Фаттах-2», «Хейбар Шекан» и «Хадж Касем». Скорость представленных ракет колеблется от 5 до 14 махов (от 6 120 до 17 136 километров в час).

В публикации указано, что преступное нападение израильского режима на здание консульства Ирана в Дамаске, как и ответ Исламской Республики на это злодеяние, ляжет на Израиль тяжёлой тенью.

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#израиль
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#иран
#ракета
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Захарова рассказала о важности защиты цифрового суверенитета России
07 апреля 2024, 18:54

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Попытки структур НАТО во главе с США посягать на цифровой суверенитет Российской Федерации полностью провалились. Об этом наглядно свидетельствует реакция мирового сообщества.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе своего выступления перед стартом Первой национальной премии «Феникс», проходящей на площадке выставки «Россия» 7 апреля. Она отметила, что специально созданные структуры на Западе занимаются цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить, как они говорят, собственное доминирование и собственную исключительность в цифровой среде. Очевидно, что они зашли в тупик, подчеркнула спикер российского МИД.

Она отметила, что о безуспешности недобросовестных действий оппонентов РФ в цифровой среде говорит реакция целого ряда стран и регионов и международных организаций. Захарова также отметила, что многополярность наступает в том числе и в цифровой отрасли.

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#рф
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Буданов заявил, что Крымский мост хорошо защищен, но Украина работает «над этой проблемой»
Буданов: Крымский мост хорошо защищен, поэтому Киев не может его уничтожить
07 апреля 2024, 18:43

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Крымский мост хорошо защищен. Об этом заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в эфире телеканала ARD.
Таким образом глава военной разведки ответил на вопрос журналиста о том, почему Крымский мост еще стоит, если Киев считает его своей целью.

Буданов* отметил, что мост защищен хорошо, но Украина работает над этой проблемой.

Прежде украинская сторона неоднократно признавала свою причастность к совершенным террористическим актам на Крымском мосту.

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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#мост
#украина
#крымский мост
#киев
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Хуситы атаковали в Красном море суда Британии, Израиля и США
07 апреля 2024, 18:08

Фото: istockphoto/allanswart

Йеменские повстанцы-хуситы вновь нанесли удары по военным и коммерческим кораблям в Красном море и Индийском океане. Атакам подверглись суда Великобритании, Израиля и США.
Об этом в эфире подконтрольного повстанцам телеканала Al Masirah рассказал представитель военного командования движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, сначала военно-морские силы атаковали противокорабельными ракетами британское судно Hope Island. Также мишенями хуситов стали два израильских судна, направлявшихся в порты Палестины — Grace F и Gina, принадлежащие компании Mediterranean Shipping Company (MSC).

Кроме того, рассказал Сариа, хуситы атаковали при помощи беспилотников американские военные фрегаты в Красном море. Он уточнил, что все перечисленные удары были нанесены в течение последних 72 часов.

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#военные
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#сша
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Трамп в частной беседе заявил о своей способности завершить украинский конфликт
07 апреля 2024, 17:39

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США и кандидат на этот пост на предстоящих выборах Дональд Трамп в приватной беседе заявил, что способен остановить военные действия между Россией и Украиной. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Бывший хозяин Белого дома уверен, что способен надавить на киевские власти с тем, чтобы Украина отказалась от претензий на Крым и Донбасс. В последнее время Трамп неоднократно заявлял, что готов поставить точку в затянувшемся украинском конфликте. Однажды он даже пообещал, в случае избрания на пост президента, остановить военные действия за одни сутки, «поговорив с Путиным и Зеленским».

Высказался экс-президент также и по поводу продолжения оказания военной и финансовой помощи Украине. По его мнению, администрации Вашингтона следует направлять очередные транши Киеву только в долг, в виде кредитов.

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#украина
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#дома
#донбасс
#трамп
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Во Франции фон дер Ляйен обвинили в коррупции
Филиппо: Урсулу фон дер Ляйен поймали с поличным за коррупционную схему
07 апреля 2024, 16:18

Фото: European Parliament

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в коррупции.
Он комментировал статью Liberation, где утверждалось, что фон дер Ляйен «поймали с поличным» за кумовство и назначение своего однопартийца Маркуса Пипера на должность посланника по малым и средним предприятиям в ЕК.

Авторы издания утверждают, что председатель Еврокомиссии создала эту должность с окладом в 20 тысяч евро в месяц специально для назначения на нее своего протеже.

Такие действия фон дер Ляйен рассматриваются как один из случаев продвижения своих друзей, особенно немцев, на руководящие должности в комиссии.

Филиппо выразил мнение о коррумпированности Евросоюза и призвал к выходу Франции из него, подчеркнув необходимость правосудия.

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