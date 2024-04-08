Вучич раскрыл смысл своего недавнего предупреждения

Фото: istock / rarrarorro
Президент Сербии Александр Вучич объяснил свое высказывание, что его государство «стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами». Он сделал это в ходе чрезвычайного заседания правительства, передает «Коммерсантъ».
Как утруждает Вучич, речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице в 1995 году, а также о вероятности приема Косово в Совет Европы. Глава государства отметил, что эти события грозят ликвидацией Республике Сербской, а от Сербии потребуют выплачивать военные репарации.
В конце марта Вучич объявил, что в скором времени Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Сербский лидер заявил, что за последнее 2 дня он получил новости, о которых ему трудно говорить.
Ранее сообщалось, что Сербия закупает вооружение для укрепления своей армии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Буданов заявил, что Крымский мост хорошо защищен, но Украина работает «над этой проблемой»
Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля
Советник главы ДНР Гагин не исключил военный переворот на Украине
В конце марта Вучич объявил, что в скором времени Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Сербский лидер заявил, что за последнее 2 дня он получил новости, о которых ему трудно говорить.
Ранее сообщалось, что Сербия закупает вооружение для укрепления своей армии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Буданов заявил, что Крымский мост хорошо защищен, но Украина работает «над этой проблемой»
Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля
Советник главы ДНР Гагин не исключил военный переворот на Украине
Алина Юрчак