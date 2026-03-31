«Серьезное преступление»: В Совфеде оценили возможную наземную операцию США в Иране

31 марта 2026, 10:30

Сенатор Карасин назвал преступлением возможную наземную операцию США в Иране

США совершат серьезное преступление, если примут решение о начале наземной операции в Иране. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.





26 марта журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд в соцсети X сообщил, что Вашингтон в ближайшие дни готовит наземное наступление на территории Ирана. По его словам, Центральное командование Вооруженных сил США уже составило план боевых действий.





«Начинать это абсолютно бездумно, в нарушение существующих принципов международного права — это серьезное преступление против того, что мы называем канонами международного общения. Мы никогда не должны об этом забывать, потому что в международно-правовом смысле это полное беззаконие», — подчеркнул Карасин в разговоре с «Известиями».