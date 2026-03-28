В Финляндии назвали способную помочь в установлении мира в Иране страну

Финский политик Мема: Россия может помочь установить мир в Иране
Россия способна сыграть ключевую роль в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил в X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По его словам, президенту США Дональду Трампу стоит принимать во внимание позицию Москвы, если Вашингтон намерен вести с Тегераном переговоры о прекращении огня. Мема также отметил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта Штаты окажутся в «очень сложной ситуации», а европейские страны столкнутся с серьезными экономическими последствиями.
«Россия может сыграть жизненно важную роль в установлении мира в Иране», — говорится в посте.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по израильской территории и американским военным объектам в ближневосточном регионе.