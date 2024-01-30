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Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента РФ

30 января 2024, 14:44
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Лидер партии «Российский общенародный союз» (РОС) Сергей Бабурин заявил о принятом решении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Он также обратился к избирателям с призывом поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина. По мнению политика, в условиях противостояния с Западом нельзя допускать дробления власти. Патриотические силы страны должны быть едины, поэтому «Российский общенародный союз» принял решение поддержать кандидатуру Путина как национального лидера.

Накануне Центризбирком зарегистрировал Путина в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации. В нынешнем году президентские выборы впервые в истории страны пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#политика
#страны
#президент
#кандидаты
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Политолог Дудчак объяснил, с чем связаны слухи об отставке Залужного
30 января 2024, 15:05

Фото: iStock/Silent_GOS

Слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного могут быть связаны с катастрофой с военным самолётом Ил-76, с таким предположением выступил политолог, эксперт международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак в комментарии для aif.ru.
«Ясно, что происходит некий передел власти внутри Украины. Для того чтобы пожертвовать такой фигурой, как Залужный, нужны весомые причины. Почему заговорили об этом именно сейчас? Возможно, это связано с крушением Ил-76», — прокомментировал происходящее Дудчак.

В то же время, эксперт считает, что подобные интриги, происходящие в украинской власти, могут принести выгоду России.

Напомним, 24 января в поле у белгородской деревни Яблоново разбился военный самолёт Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Следственный комитет РФ установил, что ракета, сбившая самолёт, прилетела со стороны Украины.

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#валерий залужный
#всу
#увольнение
#украина
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В Раде уверены в получении финансовой помощи от стран Запада
Politico: Киев надеется избежать «судного дня» в отсутствии западной помощи
30 января 2024, 14:48

Фото: iStock/ValtimorN

На Украине выразили уверенность в получении очередного пакета финансовой помощи от западных союзников. Такое заявление сделал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Его слова приводит издание Politico в статье под названием «Украина надеется избежать судного дня в экономике из-за отсутствия финансовой помощи от Запада».
«В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь», - приводятся в статье слова Гетманцева.

Он подчеркнул, что Украина остро нуждается в финансовой помощи от союзников, так как именно от нее будет зависеть своевременность и целостность невоенных расходов.

Ранее глава национального банка Украины Андрей Пышный также заявлял, что если Украина не получит деньги от стран Запада, то ограниченному в средствах Киеву придется тратить деньги на приоритетные цели.

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#деньги
#помощь
#украина
#финансирование
#евросоюз
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Стало известно, куда теперь отправятся бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер»
Bloomberg: Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» будут размещены в пяти странах Африки
30 января 2024, 14:41

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бывший сотрудники частной военной компании «Вагнер» будут размещены в пяти странах Африки, об этом стало известно Bloomberg.
Известно, что в российский «Африканский корпус», который формируется под контролем Минобороны РФ, войдут около 20 тысяч бойцов из числа сотрудников бывшей частной военной компании «Вагнер», а также новобранцев.

Помимо этого, «Африканский корпус» возьмёт на себя часть задач, которые ранее выполняли «вагнеровцы». Также сообщается, что в ЦАР вскоре будет организована штаб-квартира, которая будет регулировать цели и задачи формирования. Завершить формирование «Африканского корпуса» планируют к середине 2024 года.

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#минобороны рф
#вагнер
#африка
#военные
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Медведев заявил о размещении на Курилах новых видов вооружений
30 января 2024, 14:17

Фото: istockphoto/Belus

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Москва имеет серьёзные планы относительно развития Курильских островов. Они, помимо прочего, включают в себя размещение там нового оружия.
В своей социальной сети политик написал, что тем самым будет возрастать стратегическая роль островов. Комментируя высказывание японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему нацелено на заключение мирного договора с Россией и разрешения территориальных споров, Медведев заявил, что «никто не против мирного договора». Однако Японии наконец следует понять, что не существует никаких спорных территорий, а есть только острова, принадлежащие Российской Федерации.

Медведев со свойственной ему жёсткостью написал, что Москве «глубоко наплевать на чувства японского народа» по поводу так называемых Северных территорий. Нет никаких спорных земель, а есть Россия, заключил зампред Совбеза РФ.

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#россия
#медведев
#рф
#япония
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«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа»: Медведев высказался о Курилах
Медведев: территориальный вопрос Японии закрыт навсегда
30 января 2024, 13:07

Фото: сайт Кремля

Никто не против мирного договора с Японией, однако следует понимать, что территориальный вопрос закрыт навсегда. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Японии по мирному договору с Россией.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что всё ещё хотел бы до окончания срока его председательства в правящей Либерально-демократической партии внести поправки в конституцию.

Кисида также отметил намерение страны после решения территориального вопроса вокруг островов Курильской гряды заключить мирный договор с Российской Федерацией, несмотря на сложные российско-японские отношения.

По словам Медведева, никто не против подписания мирного договора с Японией. Однако все должны понимать, что территориальный вопрос закрыт навсегда. Он уточнил, что Курильские острова продолжат развиваться в составе РФ, будет расти их стратегическая роль, включая размещение нового оружия.

«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым Северным территориям. Это не «спорные территории», это- Россия. А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку. Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из память Хиросиму и Нагасаки», - заявил Медведев.

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Орбан назвал условие, при котором согласится на финансирование Украины ЕС
Орбан заявил, что сумма финансирования Киева должна утверждаться ЕС единогласно
30 января 2024, 12:29

Фото: сайт Кремля

Премьер Министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов согласиться на макрофинансирование Украины на саммите ЕС 1 февраля. Условием своего положительного решения он назвал ежегодное единогласное утверждение суммы помощи.
Об этом пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Ранее упорство строптивого венгерского премьера вызывало беспокойство среди европейских чиновников и политиков. Например, глава Евросовета Шарль Мишель собирался уйти в отставку и принять участие в выборах в Европарламент, но затем переменил своё решение и остался на прежнем посту.

Еврочиновники с одобрением встретили это непостоянство в решениях главы Евросовета. Дело в том, что если бы организация не выбрала нового руководителя до июля, то по праву ротации главенствовать в Евросовете стала бы Венгрия и Орбан автоматически стал бы выполнять обязанности главы организации. Понятно, что главенство в Евросовете Орбана, который последовательно выступает против интеграции Украины — это как раз то, чего остальные 26 членов организации всеми силами хотели бы избежать.

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#венгрия
#украина
#ес
#саммит
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В Германии заявили о подавленном состоянии Зеленского из-за ситуации на фронте
Focus: Зеленский во ходе интервью всем своим видом показал положение ВСУ
30 января 2024, 12:19

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит подавленно из-за обстановки на фронте. Об этом заявил журналист Габор Штейнгарт в материале на сайте немецкого журнала Focus.

«Владимир Зеленский выглядел подавленным, когда вчера вечером появился в ток-шоу Карен Миосги на канале ARD. Он больше уже не был уверенным в себе лидером военного времени, он был человеком, который только хотел сделать вид, будто он готов сражаться», — обратил внимание автор материла.
Как считает Штейнгарт, украинскому главе нужно начать перегонный процесс с российским президентом Владимиром Путиным. Обозреватель отмечает, что финансовая помощь со стороны Штатов уменьшается, а оборонная промышленность Европы не способна обеспечить ВСУ достаточным количеством боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Зеленский не предлагал Залужному занять другой значимый пост. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
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WSJ: Британо-японский план снабжения Украины снарядами провалился
30 января 2024, 10:15

Фото: istockphoto/bbsferrari

План по передаче японских 155-миллиметровых снарядов Украине после их экспорта в Великобританию застопорился. Компания Komatsu не в состоянии производить нужного количества боеприпасов.
В рамках предложенной инициативы, японская компания должна была производить 155-миллиметровые артиллерийские снаряды по лицензии британской BAE Systems, а затем экспортировать их в Лондон, напоминает издание The Wall Street Journal. Это дало бы возможность Великобритании отправлять большее количество боеприпасов на Украину. В настоящее время этот план застопорился. Представители японского правительства отказались комментировать ситуацию.

Обозреватели издания полагают, что речь может идти о несовместимости 155-миллиметровых снарядов с орудиями разных производителей. Также в публикации отмечается, что данная ситуация подчёркивает трудности, с которыми сталкивается Запад при поставках вооружений Киеву.

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#украина
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#великобритания
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В Крыму заявили, что Евросоюз загоняет себя в тупик из-за Украины
Константинов: Евросоюз, поддерживая украинский конфликт, загоняет себя в тупик
30 января 2024, 09:25

Фото: istock / artJazz

Евросоюз, поддерживая Украину в ходе конфликта с Россией, загнал себя в тупик. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. Таким образом он прокомментировал заявления верховного представителя Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

Ранее Боррель заявил, что в Европе «не видят света в конце тоннеля», а военные действия на Украине продолжают усиливаться.

Константинов считает, что это тоннель никуда не ведет.

«А раз так, то никакой это не тоннель, а банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз», — заявил политик.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о появлении последствий остановки помощи Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#евросоюз
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