Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента РФ

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Лидер партии «Российский общенародный союз» (РОС) Сергей Бабурин заявил о принятом решении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Накануне Центризбирком зарегистрировал Путина в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации. В нынешнем году президентские выборы впервые в истории страны пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.
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Александр Бойцов