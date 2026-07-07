В Рязани обнаружили тела двух несовершеннолетних девушек
В Рязани возбудили уголовное дело из‑за гибели двух несовершеннолетних девушек. Их тела нашли рядом с жилым домом в Московском районе.
Информацию об этом ТАСС предоставили в пресс‑службе СУ СК РФ по Рязанской области. Как уточнил представитель ведомства, дело завели по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних).
Специалисты осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Сейчас следователи выясняют круг общения погибших, а также обстоятельства и причины трагедии.
Ранее в Бразилии полицейские задержали супружескую пару. Родители удерживали детей дома в антисанитарных условиях в комнате без окон.
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