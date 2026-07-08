Спасатели обнаружили сгнивший труп человека в Ленобласти

08 июля 2026, 00:28

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В микрорайоне Чёрная речка (Сертолово, Ленинградская область) обнаружили тело человека в труднодоступном месте. О находке полиции стало известно 7 июля, после чего информацию передали спасателям.