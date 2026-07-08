Спасатели обнаружили сгнивший труп человека в Ленобласти
В микрорайоне Чёрная речка (Сертолово, Ленинградская область) обнаружили тело человека в труднодоступном месте. О находке полиции стало известно 7 июля, после чего информацию передали спасателям.
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», для извлечения тела на место прибыл дежурный караул поисково‑спасательной службы из Агалатово. Специалисты выполнили необходимый комплекс работ и передали погибшего представителям правоохранительных органов для дальнейших следственных мероприятий.
По имеющимся данным, на сильно повреждённом теле заметны выраженные гнилостные изменения. В настоящее время эксперты выясняют обстоятельства смерти и занимаются идентификацией личности погибшего.
Читайте также: