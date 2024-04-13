«Серьёзные основания»: Захарова – о возбуждении уголовного дела о «Бурисма Холдингс»

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возбуждении уголовного дела о финансировании терроризма в отношении нефтегазовой компании «Бурисма Холдингс». Её ответ публикует Telegram-канал ведомства.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Было установлено, что на протяжении нескольких лет ряд коммерческих организаций, в числе которых известная нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс», активно работающая на Украине, занимались ресурсным обеспечением террористической деятельности в России и других странах.
Захарова назвала эту ситуацию абсолютно неприемлемой, добавив, что за это время террористы получили несколько миллионов долларов на устранение неугодных политических и общественных деятелей.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают участие в финансировании конкретных западных представителей власти и организаций.
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Захарова назвала эту ситуацию абсолютно неприемлемой, добавив, что за это время террористы получили несколько миллионов долларов на устранение неугодных политических и общественных деятелей.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают участие в финансировании конкретных западных представителей власти и организаций.
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Анастасия Чинкова