СК получил значимые данные о причастности украинских спецслужб к теракту в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
У Следственного комитета России есть значимая информация о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», пишет RT.
«СК получил значимые данные о связи обвиняемых в причастности к теракту в «Крокусе» с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении со ссылкой на ведомство.
Там отмечается, что сегодня по уголовному делу установлены 11 лиц, которые причастны к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения, они заключены под стражу.
Накануне советник главы ДНР Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наемниками. Подробнее в материале «Радио 1».
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Там отмечается, что сегодня по уголовному делу установлены 11 лиц, которые причастны к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения, они заключены под стражу.
Накануне советник главы ДНР Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наемниками. Подробнее в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева