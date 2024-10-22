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Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сравнила Сеул и Киев с «невоспитанными собаками, выпестованными США». Девушка считает, что обе страны «одинаковые, как две капли воды». Ее комментарий опубликовало Центральное корейское телеграфное агентство.
«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды», — прокомментировала Ким Ё Чжон.Перед этим родственница главы КНДР обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что он приносит Украину в жертву собственным политическим амбициям. Кроме того, она подчеркнула, что помощь Украине от американских властей — грубая ошибка.
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Никита Кротов