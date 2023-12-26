Южная Корея расширила список запрещённой к ввозу в РФ продукции

Американские военные нанесли ракетные удары по трём объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» на территории Ирака. Это стало ответной мерой на нападения на военные объекты США в Ираке и Сирии, в том числе на атаку авиабазы в Эрбиле в Иракском Курдистане.