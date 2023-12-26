Южная Корея расширила список запрещённой к ввозу в РФ продукции

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Южная Корея на 682 категории расширила список запрещённой к ввозу в Россию и Белоруссию продукции. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что всего в настоящее время под запретом находятся свыше 1100 видов товаров.
Обновлённый список ограничений начнёт действовать в начале 2024 года. В него были включены легковые автомобили в объёмом двигателя не менее двух тысяч кубических сантиметров, тяжёлое строительное оборудование, батареи с возможностью зарядки, компоненты для авиационной техники.
Напомним, что ранее в список ограничений были внесены транспортные средства, стоимость которых превышала свыше 50 тысяч рублей.
Власти Южной Кореи объяснили, что такие ограничительные меры вводятся для избежания использования товаров в военных целях.
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Обновлённый список ограничений начнёт действовать в начале 2024 года. В него были включены легковые автомобили в объёмом двигателя не менее двух тысяч кубических сантиметров, тяжёлое строительное оборудование, батареи с возможностью зарядки, компоненты для авиационной техники.
Власти Южной Кореи объяснили, что такие ограничительные меры вводятся для избежания использования товаров в военных целях.
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Анастасия Чинкова