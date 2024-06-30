Северная Корея обвинила США в создании «азиатской НАТО»

По оценкам зрителей и экспертов, первые теледебаты Джозефа Байдена и Дональда Трампа стали провальными для нынешнего главы Белого дома. Первая леди США Джилл Байден указала, что полуторачасовое телешоу не определяет всего того, что он сделал за время президентства.