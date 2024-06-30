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Северная Корея обвинила США в создании «азиатской НАТО»

МИД КНДР обвинил США в создании азиатской НАТО после военных учений
30 июня 2024, 12:36
Фото: iStock/NatanaelGinting

Фото: iStock/NatanaelGinting

США, Япония и Южная Корея оправдывают совершённые военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в региона, но на самом деле они создали военный блок наподобие «азиатской НАТО». Об этом сообщили в МИД Северной Кореи.
В ведомстве уточнили, что все заявления США, Китая и Южной Кореи являются лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации нового агрессивного блока.

По словам представителей внешнеполитического ведомства КНДР, такие манёвры опасны, поскольку систематизируют и повышают уровень организованности «азиатской НАТО».



Также в МИД напомнили, что по итогам саммита США, Японии и Южной Кореи, прошедшего в августе 2023 года, страны договорились о совместном реагировании на возможные угрозы в регионе. Такой принцип работы напоминает коллективную оборону НАТО, отметили в Пхеньяне.

Напомним, что днём ранее США, Япония и Южная Корея завершили трёхдневные военные учения в Восточно-Китайском море.

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#нато
Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
30 июня 2024, 12:24

Фото: istockphoto/SimonLukas

Во Франции начался первый тур голосования на досрочных парламентских выборах. Утром 30 июня свои голоса в избирательных округах отдали большинство лидеров левых и правых партий страны.
Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла проголосовал на избирательном участке в коммуне Гарш департамента О-де-Сен к западу от Парижа. Национальный секретарь левой «Непокорившейся Франции» Мануэль Бомпар отдал свой голос в Марселе. Также утром на свой избирательный участок пришел бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, возглавляющий партию «Горизонты», которая входит в коалицию, поддерживающую действующего президента Эммануэля Макрона.

На европейской части Франции внеочередные выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента страны) пройдут с 8:00 до 18:00 по местному времени (с 9:00 до 19:00 по Москве). В крупных городах работу избирательных участков могут продлить в зависимости от явки избирателей. При этом на заморских французских территориях в Азиатском регионе (включая Новую Каледонию) голосование уже практически завершено.

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#парламент
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США перебросили бронетехнику на новую базу НАТО в Польше
США перебросили танки Abrams и другую технику на базу НАТО в Польше
30 июня 2024, 11:59

Фото: iStock/OlyaSolodenko

США перебросили партию бронетехники на новые склады НАТО на американской военной базе на западе Польши. Об этом сообщает издание Пентагона Stars and Stripes.
Отмечается, что речь идёт о 14-ти танках М1 Abrams и другой бронетехнике, которые способны снабдить целую бронетанковую бригаду для борьбы с агрессией на восточном фланге НАТО.

Техника доставлена на полигон, расположенный в 400 километрах от границы с Украиной. Уточняется, что в будущем там появятся порядка 85 танков, 190 бронированных машин, включая М2 Bradley, артиллерийские орудия и самоходные гаубицы.

Данная военная база имеет большое значения для Североатлантического альянса за счёт её стратегического расположения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на территориях стран НАТО появятся три военные базы, с которых будет доставляться вооружение Киеву.

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#база
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МИД КНР сообщил о предстоящих визитах Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан
30 июня 2024, 11:26

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует 6-8 июля посетить с рабочим визитом Казахстан и Таджикистан. Об этом сообщила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин.
В рамках поездки китайский лидер примет участие в работе 24-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдёт в Астане, указано в сообщении на официальном сайте МИД КНР. Кроме того, Си Цзиньпин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершит государственный визит в эти две страны.

Председатель КНР вместе с Эмомали Рахмоном примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана. Эти здания органов государственной власти были построены на грант Китая в 230 миллионов долларов.

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Религиовед Лункин: патриарх Варфоломей действовал в интересах США
30 июня 2024, 11:12

Фото: istock/william87

Анкара выразила недовольство тем, что в саммите в Швейцарии принял участие турецкоподданный религиовед Константинопольский Варфаламей. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что Патриарх прибыл в Грецию, но не торопится отправляться в Фанар. При этом на саммите по Украине в Швейцарии он стал единственным религиозным представителем.

МИД Турции после этого потребовал объяснить, как в коммюнике оказалась подпись Варфаламея. По словам религиоведа Романа Лукина, Варфаламей присутствовал на саммите в интересах США. Произошедшим оказались крайне недовольны турецкие власти.

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#сша
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#турция
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#швейцария
#саммит
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Британские ВМС зафиксировали подозрительное сближение с судном у берегов Йемена
30 июня 2024, 10:30

Фото: istockphoto/rarrarorro

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) зафиксировал инцидент в Красном море в 13 морских милях к юго-западу от портового города Моха в Йемене.
Британский флот охарактеризовал его как «подозрительное сближение», о чём представители UKMTO написали на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter). Подробности происшествия не приводятся.

Ранее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявляло о своей поддержке Палестины и твёрдом намерении атаковать корабли, связанные с Израилем. Они призвали другие страны отозвать свои экипажи и избегать сближения с ними в море.

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#йемен
#хуситы
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Первая леди США призвала не судить о Байдене по 90 минутам дебатов
30 июня 2024, 09:50

Фото: сайт Кремля

По оценкам зрителей и экспертов, первые теледебаты Джозефа Байдена и Дональда Трампа стали провальными для нынешнего главы Белого дома. Первая леди США Джилл Байден указала, что полуторачасовое телешоу не определяет всего того, что он сделал за время президентства.
Политики и журналисты сходятся во мнении, что демократы теперь могут отказаться от Байдена в качестве кандидата на президентский пост и заменить его другим претендентом. Джилл Байден вступилась за своего супруга, подчеркнув, что его выступление на теледебатах не определяет всего того, чего он достиг за время пребывания на посту президента страны, передаёт информационное агентство Bloomberg.

Сам Байден признался жене, что не знает, что произошло во время теледебатов. Он также добавил, что чувствовал себя в тот момент не очень хорошо. Журналисты говорят, что Джилл Байден — единственный человек, который обладает решающим влиянием на действующего президента США. Ожидается, что Байден обсудит будущее своей президентской кампании с семьёй. Возможно, он покинет президентскую гонку, если его ближайшее окружение примет такое решение.

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#президент
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В КНДР впервые официально показали значки с портретом Ким Чен Ына
30 июня 2024, 09:06

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

На Десятом пленуме Трудовой партии Кореи (ТПК) на выступающих чиновниках КНДР впервые были замечены значки с портретом только Ким Чен Ына. Это первое официальное подтверждение использования значков с одиночным портретом лидера Северной Кореи.
Значки с изображением политических руководителей народной республики обязаны носить все граждане КНДР, напоминает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Значок с портретом основателея КНДР Ким Ир Сена начали выпускать в ноябре 1970 года, а с его преемником, Ким Чен Иром, в феврале 1992 года, по случаю празднования его 50-летия. После смерти Ким Чен Ира в декабре 2011 года среди общественности КНДР были широко распространены значки с двойными портретами обоих лидеров.

О выпуске значков с изображением нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые стало известно в 2013 году. Тогда во время межкорейских переговоров на рабочем уровне официальные лица КНДР подтвердили, что значок с его портретом был изготовлен в двух вариантах, в круглой форме и в квадратной.

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#кндр
#южная корея
#лидер
#ким чен ын
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В офисах поставщика военной техники в ЕС прошли обыску в связи с делом о коррупции
Полиция ЕС провела обыски в офисе поставщика военной техник по делу о коррупции
30 июня 2024, 06:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Полиция трех стран Европейского Союза, – Франции, Испании и Нидерландов – провела обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales, передает информационное агентство Reuters.
Отмечается, что обыск проводился в рамках двух различных расследований коррупции. Первое из них открылось в 2016 году и затронуло, среди прочего, с отмывание денег, связанных с продажей подводных лодок и строительством военно-морской базы в Бразилии. Второе расследование открыли 6 мая 2023 года по подозрению в коррупции и торговле влиянием.

Сотрудники Thales подтвердили факт проведения обыска, но не предоставили дополнительных подробностей. В то же время они отметили, что компания работает с властями.

Ранее сообщалось, что французская оборонная компания Thales подписала три соглашения о начале производства вооружений на Украине.

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#франция
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#расследование
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#украина
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Авантюра Эммануэля Макрона с досрочными выборами провалилась
Sky News: авантюра Макрона с досрочными выборами потерпела фиаско
30 июня 2024, 06:19

Фото: сайт Кремля

«Большая игра» президента Франции Эммануэля Макрона на досрочных парламентских выборах, скорее всего, обречена на провал, заявил корреспондент Sky News Адам Парсонс.
«Его логика заключалась в том, что нация каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности», – подчеркнул он.

По словам журналиста, перед выборами в Европарламент было ясно, что блок Макрона может потерпеть поражение и уступить объединению правых.

Ранее Макрон выразил обеспокоенность укреплением позиций крайне правых партий в Европе.

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#эммануэль макрон
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