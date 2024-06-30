Северная Корея обвинила США в создании «азиатской НАТО»

Фото: iStock/NatanaelGinting
США, Япония и Южная Корея оправдывают совершённые военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в региона, но на самом деле они создали военный блок наподобие «азиатской НАТО». Об этом сообщили в МИД Северной Кореи.
В ведомстве уточнили, что все заявления США, Китая и Южной Кореи являются лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации нового агрессивного блока.
По словам представителей внешнеполитического ведомства КНДР, такие манёвры опасны, поскольку систематизируют и повышают уровень организованности «азиатской НАТО».
Также в МИД напомнили, что по итогам саммита США, Японии и Южной Кореи, прошедшего в августе 2023 года, страны договорились о совместном реагировании на возможные угрозы в регионе. Такой принцип работы напоминает коллективную оборону НАТО, отметили в Пхеньяне.
Напомним, что днём ранее США, Япония и Южная Корея завершили трёхдневные военные учения в Восточно-Китайском море.
Читайте также:
США перебросили бронетехнику на новую базу НАТО в Польше
Южная Корея заявила о «неудачном» пуске ракеты КНДР
Россия заключила с КНДР договор об автоматической военной помощи
По словам представителей внешнеполитического ведомства КНДР, такие манёвры опасны, поскольку систематизируют и повышают уровень организованности «азиатской НАТО».
Также в МИД напомнили, что по итогам саммита США, Японии и Южной Кореи, прошедшего в августе 2023 года, страны договорились о совместном реагировании на возможные угрозы в регионе. Такой принцип работы напоминает коллективную оборону НАТО, отметили в Пхеньяне.
Напомним, что днём ранее США, Япония и Южная Корея завершили трёхдневные военные учения в Восточно-Китайском море.
Читайте также:
США перебросили бронетехнику на новую базу НАТО в Польше
Южная Корея заявила о «неудачном» пуске ракеты КНДР
Россия заключила с КНДР договор об автоматической военной помощи
Анастасия Чинкова