Южная Корея заявила о «неудачном» пуске ракеты КНДР

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Южнокорейское агентство Yonhap заявило о неудачном запуске баллистической ракеты КНДР. СМИ сообщило об этом, ссылаясь на данные южнокорейских военных.
«Северная Корея в 05:30 по местному времени запустила неизвестную баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону Японского моря, но, по оценкам, пуск закончился провалом», – сообщили военные.Северокорейская ракета пролетела 250 километров. Предполагается, что пуск был испытательным.
Напомним, КНДР 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом. До этого Северная Корея отправила в Южную более 150 воздушных шаров с мусором.
В ответ на это активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, которые переносили флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop.
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