США перебросили бронетехнику на новую базу НАТО в Польше

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США перебросили партию бронетехники на новые склады НАТО на американской военной базе на западе Польши. Об этом сообщает издание Пентагона Stars and Stripes.
Отмечается, что речь идёт о 14-ти танках М1 Abrams и другой бронетехнике, которые способны снабдить целую бронетанковую бригаду для борьбы с агрессией на восточном фланге НАТО.
Техника доставлена на полигон, расположенный в 400 километрах от границы с Украиной. Уточняется, что в будущем там появятся порядка 85 танков, 190 бронированных машин, включая М2 Bradley, артиллерийские орудия и самоходные гаубицы.
Данная военная база имеет большое значения для Североатлантического альянса за счёт её стратегического расположения.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на территориях стран НАТО появятся три военные базы, с которых будет доставляться вооружение Киеву.
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Техника доставлена на полигон, расположенный в 400 километрах от границы с Украиной. Уточняется, что в будущем там появятся порядка 85 танков, 190 бронированных машин, включая М2 Bradley, артиллерийские орудия и самоходные гаубицы.
Данная военная база имеет большое значения для Североатлантического альянса за счёт её стратегического расположения.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на территориях стран НАТО появятся три военные базы, с которых будет доставляться вооружение Киеву.
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Анастасия Чинкова