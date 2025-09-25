Северная Корея завершает разработку ядерной ракеты, способной ударить по США
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что Северная Корея находится на заключительном этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нанести удар по территории США. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап.
Отмечается, что Пхеньян уже близок к завершению разработки оружия, которое значительно расширит возможности Северной Кореи в области стратегического вооружения.
Ранее Минобороны Японии в своём ежегодном докладе «Белая книга» за 2025 год подтвердило, что Северная Корея уже обладает потенциалом для нанесения ударов по Японскому архипелагу баллистическими ракетами, способными нести ядерные боеголовки. В документе также не исключается, что КНДР продолжит испытания, направленные на миниатюризацию ядерных зарядов и создание межконтинентальных ракет с разделяющимися головными частями.
В ответ на публикацию «Белой книги» начальник политического отдела Института по делам Японии при МИД КНДР охарактеризовал доклад как «сценарий войны», обвинив Токио в активном наращивании военного потенциала и рекордном увеличении оборонного бюджета на 2025 год.
Международное сообщество продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Корейском полуострове, подчеркивая важность диалога и мирного урегулирования напряженности в регионе.
Читайте также: