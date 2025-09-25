Северная Корея завершает разработку ядерной ракеты, способной ударить по США

25 сентября 2025, 20:51

Ренхап: Ли Чжэ Мён заявил, что КНДР завершает разработку МБР

Фото: iStock/Gerasimov174

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что Северная Корея находится на заключительном этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нанести удар по территории США. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап.