Ким Чен Ын объявил о создании секретного оружия и готовности к диалогу с США

22 сентября 2025, 06:56

Фото: iStock/Dragos Condrea

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о разработке нового секретного оружия, которое значительно усилит боевой потенциал страны. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.