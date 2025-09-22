Ким Чен Ын объявил о создании секретного оружия и готовности к диалогу с США
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о разработке нового секретного оружия, которое значительно усилит боевой потенциал страны. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын сообщил, что достижения в области оборонной науки и исследований позволили КНДР получить новое секретное оружие, хотя детали его характеристик и типа не раскрываются. Он также отметил успехи в строительстве новых эсминцев, что стало первым важным шагом в становлении морской державы, и улучшении характеристик серийного вооружения.
Лидер КНДР подчеркнул, что развитие ядерных сил обеспечивает стране наибольшую безопасность, и подтвердил, что конституционный статус ядерного оружия не подлежит пересмотру. При этом он выразил готовность к диалогу с США, если американская сторона откажется от политики денуклеаризации.
Заявление прозвучало на фоне недавних испытаний стратегических и разведывательных беспилотников, проведенных 19 сентября под руководством Ким Чен Ына. Эти мероприятия являются частью курса на непрерывное укрепление оборонного потенциала КНДР.
Читайте также: