Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок газа РФ, пишут СМИ

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На возвращение поставок российского газа надеются Германия и Словакия, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
По мнению авторов материала, давление в плане цен может проверить европейскую решимость обойтись без энергоносителей РФ. Кроме того, европейские государства обеспокоены вопросом хранения топлива в этом году больше, чем раньше. Этому способствует холодная зима и ускоренное падение производства ветровой энергии на фоне быстрого расхода запасов, пишут авторы.
Ранее стало известно, кто усилил антироссийские санкции.
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«Европе предстоит тяжелый и дорогой сезон пополнения запасов перед началом новой зимы, и любое существенное увеличение поставок газа в условиях дефицитного рынка принесло бы долгожданное облегчение», — сказано в статье.С 1 января Владимир Зеленский разорвал соглашение с Россией о транзите газа в Европу через Украину, чем вызвал энергетический кризис в ряде стран.
Ранее стало известно, кто усилил антироссийские санкции.
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Никита Кротов