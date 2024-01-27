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Съезд партии Вагенкнехт в ФРГ начался с благодарности Красной армии

27 января 2024, 17:13
Фото: istockphoto/Oliver Chan

Фото: istockphoto/Oliver Chan

Первое в нынешнем году собрание партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) началось о слов благодарности в адрес воинов Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей. Их произнесла новый член политической организации журналистка и писательница Даниэла Дан.

В выступлении, которое транслировалось на сайте партии, она напомнила, что Советский Союз во время Второй мировой войны принёс в жертву 13 миллионов жизней своих солдат для того, чтобы освободить всех тех, кого смял, поработил и ослепил нацизм. Писательница считает, что европейские страны должны быть благодарны Красной армии за это, ведь они в долгу перед погибшими советскими солдатами, как бы не изменялась сейчас ситуация в мире.

Даниэла Дан также указала, что, вопреки заявлению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, концлагерь Аушвиц освобождали именно бойцы Советской армии, а не представители союзной коалиции. Журналистка подчеркнула, что величайшее в истории человечества преступление было совершено немцами, именно поэтому им необходимо помнить об этом и делать выводы.

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Россия сделает всё для искоренения нацизма, заявил Путин
27 января 2024, 18:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сделаёт всё, чтобы искоренить нацизм. Об этом глава государства сообщил на церемонии открытия мемориала в память о жителях СССР, ставших жертвами геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Путин подчеркнул, что расследования будут проводиться по всем преступлениям, которые были совершены в годы войны в отношении советских граждан.

Глава государства добавил, что трагедии жителей блокадного Ленинграда и узников нацистских концлагерей останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма.

Ранее сообщалось, что Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прибыл на церемонию открытия мемориала, посвящённого жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Главы государств возложили цветы к памятнику.

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#владимир путин
#нацизм
#политика
#россия
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Путин и Лукашенко прибыли на церемонию открытия мемориала в память о жертвах геноцида
Путин и Лукашенко приехали на открытие мемориала в память о жертвах геноцида
27 января 2024, 17:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко принимают участие в открытии мемориала в память о жителях СССР, ставших жертвами нацистского геноцида.
Церемония открытия места памяти проходит в Ленинградской области.

Открытие мемориала приурочено к 80-летней годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На церемонии присутствуют политики, общественные деятели и добровольцы, сохраняющие память об исторических событиях страны. Также там собрались 80 участников слёта «Внуки Победы. Ленинград», который являются потомками жителей блокадного Ленинграда и военных, защищавших город в то время.

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#владимир путин
#александр лукашенко
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#память
#памятник
#санкт-петербург
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США представят десятилетние гарантии безопасности для Украины
WP: США весной представят десятилетние гарантии безопасности Украине
27 января 2024, 16:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США Джо Байдена представит гарантии безопасности для Украины на 10 лет. Об этом сообщает The Washington Post.
Издание отмечает, что для реализации этого плана необходимо получить одобрение Конгресса на поддержку Украины.

При этом, новая стратегия будет значительно отличаться от прошлогодней, когда Запад рассчитывал на положительный исход контрнаступления ВСУ.

Чиновники, занимающиеся планированием документа, рассказали, что он будет содержать четыре этапа: «борьба», «строительство», «восстановление» и «реформирование».

Также план включает в себя проекты по созданию защитных «пузырей» вокруг городов Украины за пределами Киева и Одессы.

Изданию сообщили, что принятие весной 2024 года этого документа может позволить сохранить помощь Украине в случае победы Дональда Трампа в осенних президентских выборах в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал гарантии безопасности ошибочными и опасными. К тому же, этот документ нарушает международный принцип неделимости безопасности.

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#украина
#безопасность
#джозеф байден
#дональд трамп
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В Крыму сравнили Борреля с персонажем советского мультфильма
В Крыму главу дипломатии ЕС Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма
27 января 2024, 15:17

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с персонажем советского мультфильма про храброго зайца. Об этом пишет РИА Новости.
Комментируя предложение Борреля о поставках на Украину ракетных установок дальнего действия, Константинов призвал его посидеть в окопах хотя бы часок, прежде чем делать такие заявления.

Также глава крымского парламента заявил, что Боррель и подобные ему политики не могут оказывать влияние на мировую политику, поскольку они лишь озвучивают доведённую до их сведения повестку.

«Политические попугаи. При этом — попугаи, уверенные, что живут они в цветущем саду. И получающие свой корм за своё бормотание, смысл которого им самим не понятен», – добавил политик.

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#крым
#евросоюз
#политика
#мультфильмы
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Захарова прокомментировала отказ властей Индонезии впустить Галкина*
Захарова заявила, что многие страны не готовы связываться с такими, как Галкин*
27 января 2024, 15:03

Фото: МИД РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что многие страны не хотят связываться с такими людьми, как Максим Галкин*. Об этом она заявила в беседе с изданием «Подъём».
Захарова подчеркнула, что российские дипломаты быстро доносят до сведения властей страны своего пребывания о позиции России и россиян по теме спецоперации и иным связанным с ней вопросам.

Глава МИД РФ прокомментировала отказ властей Индонезии впустить Галкина и штраф в Таиланде для группы «Би-2». По её словам, ни одной стране не нужны проблемы с людьми, которые открыто спонсируют терроризм.

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*признан Минюстом России иностранным агентом
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В Германии заявили, что принимают ответственность за блокаду Ленинграда
МИД ФРГ: Германия принимает ответственность за блокаду Ленинграда
27 января 2024, 14:07

Фото: iStock/bluejayphoto

Германия принимает всю ответственность за преступления, совершённые немецкими войсками во время блокады Ленинграда. Об этом на своём сайте заявил МИД ФРГ.
В ведомстве подчеркнули, что выступают за сохранение памяти о тех военных преступлениях, которые были совершены в годы Второй мировой войны. В связи с этим, немецкие власти полностью признают свою историческую ответственность за действия немецкой армии в блокадном Ленинграде.

Отмечается, что в качестве примирения и памяти федеральное правительство с 2019 года финансово помогает с модернизацией «Госпиталя для ветеранов войн» в Петербурге. Многие участники тех событий проходят лечение в этой клинике.

Также власти Германии организуют встречи представителей молодого поколения с людьми, пережившими блокаду Ленинграда. В МИД ФРГ призвали сохранять память о таких событиях и передавать их следующим поколениям.

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#германия
#россия
#санкт-петербург
#блокада ленинграда
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Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище в Петербурге
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище
27 января 2024, 13:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
27 января 2024 года отмечается 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого дня глава государства прибыл на мемориальное кладбище и почтил память жителей и защитников города.

Также Путин возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, погибший в малом возрасте во время блокады Ленинграда.

В ходе церемонии военный оркестр исполнил композицию «Адажио» авторства Валерия Халилова и песню «Ладога».

Напомним, что именно на Пискарёвском кладбище было захоронено большое количество людей, погибших блокадной зимой 1941-1942 годов. В братских могилах покоятся 420 тысяч ленинградцев и 70 тысяч военных, защищавших город от немецких захватчиков.

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#блокада ленинграда
#владимир путин
#цветы
#кладбище
#память
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Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета СГ в Петербурге
27 января 2024, 12:57

Фото: сайт Кремля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета союзного государства. Оно пройдёт 29 января в Санкт-Петербурге.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Кремля, главы государств подведут итоги и обсудят результаты выполнения базового документа, который носит название «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Кроме того, российский и белорусский лидеры планируют согласовать и утвердить аналогичный документ на следующий трёхлетний период — до 2026 года.

Также президенты союзных государств намерены обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и меры по наращиванию взаимной интеграции и принять несколько важных решений в этой сфере.

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#владимир путин
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#россия
#белоруссия
#президент
#совещание
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На Украине признали подлинность списка военнопленных на борту сбитого Ил-76
Украинский штаб признал подлинность списка пленных на борту упавшего Ил-76
27 января 2024, 12:57

Фото: iStock/Olena_Z

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными подтвердил запланированную на 24 января передачу 65 солдат ВСУ, которые погибли при крушении самолёта Ил-76. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В Штабе признали, что находящихся в списке пассажиров Ил-76 действительно собирались принять на Украине.

Напомним, что украинские власти сообщали, что российские СМИ якобы предоставляют недостоверную информацию. Они утверждают, что пленных бойцов ВСУ уже обменяли ранее. Однако на запрос предоставить доказательства ответа получено не было.

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*организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации
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