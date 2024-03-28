«Пока Путин у власти»: Зеленский признал, что Украина может не выиграть войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране будет не просто выиграть войну, пока у власти в России остается президент Владимир Путин. Такое заявление он сделал в интервью CBS News.
«Будет очень непросто выиграть войну, пока Путин остается у власти. Если Украина не устоит, то следующим будет Казахстан, затем страны Балтии, затем Польша, затем Германия, по крайней мере, половина Германии», — заявил Зеленский.
Президент Украины в очередной раз упрекнул США, которые не выделяют помощь, подчеркнув, что 80% денег из этой помощи остаются в Америке.
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