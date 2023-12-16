Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева. Об этом сообщает Foreign Policy.
Авторы материала сообщают, что республиканцы не намерены продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. При этом визит украинского лидера только ухудшил ситуацию.
Администрация президента США Джо Байдена неоднократно указывала высокопоставленным чиновникам Украины завершить контакты с республиканцами в конгрессе, с целью избежания политического давления в дальнейшем.
Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.
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Администрация президента США Джо Байдена неоднократно указывала высокопоставленным чиновникам Украины завершить контакты с республиканцами в конгрессе, с целью избежания политического давления в дальнейшем.
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Екатерина Коршунова